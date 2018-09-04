АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung оборудует смартфоны среднего класса новыми функциями
EUR 78.64 USD 67.74
Курс валют на 04.09.2018

Флагман Samsung Galaxy S10 получит ассиметричные боковые рамки

Samsung Galaxy S10 получит ассиметричные боковые рамки. Представители компании в ходе пресс-релиза сведений о новых разработках отметили, что главной особенностью серии станет ее внешний вид.

Флагман Samsung Galaxy S10 получит ассиметричные боковые рамки


Камера на Samsung Galaxy S10 должна получить тройной модуль, разработанный по собственной технологии захвата движения. Также стоит выделить отсутствие кнопки «домой», которая теперь будет размещаться на дисплее в зависимости от интерфейса того или иного приложения. Также не исключается, что экран станет еще более выпуклым вперед, позволяя разместить на нем больше функциональных кнопок.

Все смартфоны новой серии от корейской компании получат набор смайлов AR Emoji, которые также будут подключены к сканеру лица. При помощи соответствующих датчиков можно будет делать видео с эмодзи.

Компания Samsung сейчас также занимается разработкой особой трехмерной камеры, которая позволит делать панорамные ролики. Создание утилиты проводится совместно со стартапом Mantis Vision. Сведения о ценнике нового устройства и других его особенностях пока обнародованы не были.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:49
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Томске мужчина зарубил знакомого топором в сауне
Ученые: Правильный временной промежуток для
Samsung оборудует смартфоны среднего класса
В Новосибирске в гараже от выхлопных газов погиб
Певица Жасмин опубликовала в Instagram фотографию
Ученые обнародовали концепты марсианских колоний
Илья Яббаров помирился с бывшей любовницей
В Калуге рабочий погиб во время ремонта лифта под
Кроссовер Chevrolet Niva подешевеет к концу
Телескоп Hubble запечатлел яркую "загадочную"
Флагман Samsung Galaxy S10 получит ассиметричные
Алексей Ягудин повеселил подписчиков в Instagram
Caviar украсила версию iPhone XS бриллиантами и
Новая фотография Ани Лорак с мужем удивила
NASA предоставило фото необычного ледового поля
На автомобильный рынок России выпустят
Хейтеры посмеялись над сестрой Ольги Бузовой,
Знакомая Агибаловых в шоке после посещения их
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня опубликовала
Виктория Романец во время ссоры с Антоном Гусевым
Ольга Рапунцель намерена увеличить грудь до 3-го
Геймерский смартфон Nubia Red Magic 2 будет
Российские астрономы хотят найти жизнь на
Эксперты составили список новых смартфонов с
Ученые: Помогать конкретным людям полезно для
Анна Седокова шокировала фанатов практически
Гость из далекого будущего вернулся за
Егор Крид мечтает уехать на море с любимой
Компания OnePlus собирается анонсировать новый
Hyundai планирует расширить SUV-линейку версией
Просмотреть все новости