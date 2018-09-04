Флагман Samsung Galaxy S10 получит ассиметричные боковые рамки

Камера на Samsung Galaxy S10 должна получить тройной модуль, разработанный по собственной технологии захвата движения. Также стоит выделить отсутствие кнопки «домой», которая теперь будет размещаться на дисплее в зависимости от интерфейса того или иного приложения. Также не исключается, что экран станет еще более выпуклым вперед, позволяя разместить на нем больше функциональных кнопок.Все смартфоны новой серии от корейской компании получат набор смайлов AR Emoji, которые также будут подключены к сканеру лица. При помощи соответствующих датчиков можно будет делать видео с эмодзи.Компания Samsung сейчас также занимается разработкой особой трехмерной камеры, которая позволит делать панорамные ролики. Создание утилиты проводится совместно со стартапом Mantis Vision. Сведения о ценнике нового устройства и других его особенностях пока обнародованы не были.