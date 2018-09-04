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Новый спортивный универсал Kia ProCeed дебютирует в Париже в сентябре

В Париже 13 сентября текущего года состоится официальная премьера нового спортивного универсала версии Kia ProCeed. Пока официально доступны только снимки задней части новой версии.

Новый спортивный универсал Kia ProCeed дебютирует в Париже в сентябре


Вездесущие папарацци успели уже целиком заснять новинку, разъезжающую по автобану. В Сеть попало видео, на котором видно, что автомобиль покрыт стильным камуфляжем. Из примечательных деталей следует отметить более обтекаемый кузов в сравнении с предшествующими моделями, массивный спортивный спойлер, сдвоенные наконечники автомобильной выхлопной системы, тонкую LED-полоску, которая расположена между задними фонарями. По имеющейся информации, под капотом новинки разместится бензиновый 1,4-литровый турбомотор на 140 лошадиных сил или 1,6-литровый турбодизель на 160 «лошадок».



Также Kia не забыла об экологии. Версия Kia ProCeed оснащается системой Mild Hybrid, которая в себя включает комплект литий-ионных высокоэффективных батарей, а также стартер-генератор на 42 Вольта. Новинку будут реализовывать только в рамках европейского авторынка.

 
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Авто / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:51
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