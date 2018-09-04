Новый спортивный универсал Kia ProCeed дебютирует в Париже в сентябре
В Париже 13 сентября текущего года состоится официальная премьера нового спортивного универсала версии Kia ProCeed. Пока официально доступны только снимки задней части новой версии.
Вездесущие папарацци успели уже целиком заснять новинку, разъезжающую по автобану. В Сеть попало видео, на котором видно, что автомобиль покрыт стильным камуфляжем. Из примечательных деталей следует отметить более обтекаемый кузов в сравнении с предшествующими моделями, массивный спортивный спойлер, сдвоенные наконечники автомобильной выхлопной системы, тонкую LED-полоску, которая расположена между задними фонарями. По имеющейся информации, под капотом новинки разместится бензиновый 1,4-литровый турбомотор на 140 лошадиных сил или 1,6-литровый турбодизель на 160 «лошадок».
Также Kia не забыла об экологии. Версия Kia ProCeed оснащается системой Mild Hybrid, которая в себя включает комплект литий-ионных высокоэффективных батарей, а также стартер-генератор на 42 Вольта. Новинку будут реализовывать только в рамках европейского авторынка.
Вездесущие папарацци успели уже целиком заснять новинку, разъезжающую по автобану. В Сеть попало видео, на котором видно, что автомобиль покрыт стильным камуфляжем. Из примечательных деталей следует отметить более обтекаемый кузов в сравнении с предшествующими моделями, массивный спортивный спойлер, сдвоенные наконечники автомобильной выхлопной системы, тонкую LED-полоску, которая расположена между задними фонарями. По имеющейся информации, под капотом новинки разместится бензиновый 1,4-литровый турбомотор на 140 лошадиных сил или 1,6-литровый турбодизель на 160 «лошадок».
Также Kia не забыла об экологии. Версия Kia ProCeed оснащается системой Mild Hybrid, которая в себя включает комплект литий-ионных высокоэффективных батарей, а также стартер-генератор на 42 Вольта. Новинку будут реализовывать только в рамках европейского авторынка.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:51