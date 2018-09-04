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В Сети появился тизер новых смартфонов Honor 8X и 8X Max

Компания Honor готовит к презентации новые смартфоны 8X и 8X Max. В преддверии дебюта производитель опубликовал тизер, на котором демонстрируется устройство с безрамочным экраном.

В Сети появился тизер новых смартфонов Honor 8X и 8X Max


Судя по надписи на картинке, дисплей смартфона Honor 8X будет занимать более 90 процентов фронтальной панели. Конечно, рекордом это назвать нельзя, но данное нововведение позволит гаджету встать в один ряд с лучшими безрамочными устройствами.

Новые смартфоны Honor 8X и 8X Max уже неоднократно были замечены в Сети. Как известно, гаджеты получат технологию Dobly Atmos, поддержку быстрой зарядки, наличие качественного звука, воспроизводящего через два динамика. Официальная презентация новинок состоится 5 сентября, стоимость устройств составит от 308 долларов, что эквивалентно 21 000 рублей.

 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 09:41
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