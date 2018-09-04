В Сети появился тизер новых смартфонов Honor 8X и 8X Max
Компания Honor готовит к презентации новые смартфоны 8X и 8X Max. В преддверии дебюта производитель опубликовал тизер, на котором демонстрируется устройство с безрамочным экраном.
Судя по надписи на картинке, дисплей смартфона Honor 8X будет занимать более 90 процентов фронтальной панели. Конечно, рекордом это назвать нельзя, но данное нововведение позволит гаджету встать в один ряд с лучшими безрамочными устройствами.
Новые смартфоны Honor 8X и 8X Max уже неоднократно были замечены в Сети. Как известно, гаджеты получат технологию Dobly Atmos, поддержку быстрой зарядки, наличие качественного звука, воспроизводящего через два динамика. Официальная презентация новинок состоится 5 сентября, стоимость устройств составит от 308 долларов, что эквивалентно 21 000 рублей.
Судя по надписи на картинке, дисплей смартфона Honor 8X будет занимать более 90 процентов фронтальной панели. Конечно, рекордом это назвать нельзя, но данное нововведение позволит гаджету встать в один ряд с лучшими безрамочными устройствами.
Новые смартфоны Honor 8X и 8X Max уже неоднократно были замечены в Сети. Как известно, гаджеты получат технологию Dobly Atmos, поддержку быстрой зарядки, наличие качественного звука, воспроизводящего через два динамика. Официальная презентация новинок состоится 5 сентября, стоимость устройств составит от 308 долларов, что эквивалентно 21 000 рублей.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 09:41