В Сети появился тизер новых смартфонов Honor 8X и 8X Max

Судя по надписи на картинке, дисплей смартфона Honor 8X будет занимать более 90 процентов фронтальной панели. Конечно, рекордом это назвать нельзя, но данное нововведение позволит гаджету встать в один ряд с лучшими безрамочными устройствами.Новые смартфоны Honor 8X и 8X Max уже неоднократно были замечены в Сети. Как известно, гаджеты получат технологию Dobly Atmos, поддержку быстрой зарядки, наличие качественного звука, воспроизводящего через два динамика. Официальная презентация новинок состоится 5 сентября, стоимость устройств составит от 308 долларов, что эквивалентно 21 000 рублей.