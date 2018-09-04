Ученые: Правильный временной промежуток для приема пищи продлит жизнь

Ученые из Калифорнийского института Солка провели эксперимент, целью которого было выяснить, влияет ли общее время, отведенное на прием пищи в течении дня, на состояние организма, или на самом деле все дело в калориях и составе пищи. Для эксперимента ученые выбрали несколько мышей, у которых предварительно удалили ген, помогающий определять смену дня и ночи. Это делалось для того, чтобы пищеварительная система животных одинаково хорошо работала в любое время суток. Первой группе подопытных еду предоставляли все время, второй - лишь в течении 10 часов в сутки.По итогам исследования было замечено, что при одинаковом количестве калорий представители первой группы ожирели, у них проявился диабет и некоторые метаболические заболевания. Представители второй группы по состоянию здоровья остались неизменны. Таким образом, 10-часовое окно для приема пищи каждый день – верный способ сохранить собственное здоровье, кардинально ничего не меняя.