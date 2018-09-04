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Ученые: Правильный временной промежуток для приема пищи продлит жизнь

Ученые рассказали, каким образом правильный прием пищи может продлить жизнь. При чем, речь идет не о здоровом питании, а о временном промежутке для еды и для метаболизма.

Ученые: Правильный временной промежуток для приема пищи продлит жизнь


Ученые из Калифорнийского института Солка провели эксперимент, целью которого было выяснить, влияет ли общее время, отведенное на прием пищи в течении дня, на состояние организма, или на самом деле все дело в калориях и составе пищи. Для эксперимента ученые выбрали несколько мышей, у которых предварительно удалили ген, помогающий определять смену дня и ночи. Это делалось для того, чтобы пищеварительная система животных одинаково хорошо работала в любое время суток. Первой группе подопытных еду предоставляли все время, второй - лишь в течении 10 часов в сутки.

По итогам исследования было замечено, что при одинаковом количестве калорий представители первой группы ожирели, у них проявился диабет и некоторые метаболические заболевания. Представители второй группы по состоянию здоровья остались неизменны. Таким образом, 10-часовое окно для приема пищи каждый день – верный способ сохранить собственное здоровье, кардинально ничего не меняя.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:31
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