Кроссовер Chevrolet Niva подешевеет к концу сентября
Пресс-центр компании GM-«АвтоВАЗ» распространил информацию, что к концу сентября этого года кроссовер версии Chevrolet Niva подешевеет. Автопроизводитель продлил действие специальных программ на это транспортное средство.
Для покупателя Chevrolet Niva максимальная скидка достигается за счёт сложения программ «Скидка при покупке версии Chevrolet Niva в кредит» и Trade-In. Для Chevrolet Niva L в расцветке «Жидкое серебро» экономия будет составлять 64 000 рублей. В свою очередь для всех остальных версий и оттенков выгода предусматривается в размере 60 000 рублей.
Автолюбителям также предоставляется возможность использовать любое из названных специальных предложений. Экономия в случае использования указанных схем составит 30 тыс руб. Такие программы предлагают для юридических и физических лиц.
Для покупателя Chevrolet Niva максимальная скидка достигается за счёт сложения программ «Скидка при покупке версии Chevrolet Niva в кредит» и Trade-In. Для Chevrolet Niva L в расцветке «Жидкое серебро» экономия будет составлять 64 000 рублей. В свою очередь для всех остальных версий и оттенков выгода предусматривается в размере 60 000 рублей.
Автолюбителям также предоставляется возможность использовать любое из названных специальных предложений. Экономия в случае использования указанных схем составит 30 тыс руб. Такие программы предлагают для юридических и физических лиц.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:00