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Кроссовер Chevrolet Niva подешевеет к концу сентября

Пресс-центр компании GM-«АвтоВАЗ» распространил информацию, что к концу сентября этого года кроссовер версии Chevrolet Niva подешевеет. Автопроизводитель продлил действие специальных программ на это транспортное средство.

Кроссовер Chevrolet Niva подешевеет к концу сентября


Для покупателя Chevrolet Niva максимальная скидка достигается за счёт сложения программ «Скидка при покупке версии Chevrolet Niva в кредит» и Trade-In. Для Chevrolet Niva L в расцветке «Жидкое серебро» экономия будет составлять 64 000 рублей. В свою очередь для всех остальных версий и оттенков выгода предусматривается в размере 60 000 рублей.

Автолюбителям также предоставляется возможность использовать любое из названных специальных предложений. Экономия в случае использования указанных схем составит 30 тыс руб. Такие программы предлагают для юридических и физических лиц.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:00
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