Кроссовер Chevrolet Niva подешевеет к концу сентября

Для покупателя Chevrolet Niva максимальная скидка достигается за счёт сложения программ «Скидка при покупке версии Chevrolet Niva в кредит» и Trade-In. Для Chevrolet Niva L в расцветке «Жидкое серебро» экономия будет составлять 64 000 рублей. В свою очередь для всех остальных версий и оттенков выгода предусматривается в размере 60 000 рублей.Автолюбителям также предоставляется возможность использовать любое из названных специальных предложений. Экономия в случае использования указанных схем составит 30 тыс руб. Такие программы предлагают для юридических и физических лиц.