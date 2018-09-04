NASA предоставило фото необычного ледового поля на леднике Маласпина

Ледник удивляет зрителей формой льда на его поверхности. Рисунки на заледеневшей равнине похожи на искажения, будто землю что-то искривило. Ученые утверждают, что такие рисунки являются вполне типичными в таких регионах. Причина их образования в том, что лед тает с разной скоростью. Таким образом потоки талого льда наслаиваются друг на друга и из-за неровностей на поверхности каждого из слоев, постепенно образуются некие ледовые реки.Снимки были сделаны во время операции IceBridge, в ходе которой ученые стремились лучше понять климатические особенности Аляски. Утверждается, что подобные исследования в будущем позволят точнее понять условия формирования климата на Земле в целом. Операция IceBridge проводилась как одна их крупнейших воздушно-космических съемок полярных льдов Земли.