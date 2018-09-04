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Caviar украсила версию iPhone XS бриллиантами и бивнями мамонта

Известная компания Caviar украсила версию iPhone XS бриллиантами, бивнями мамонта, а также строматолитами. Новые дизайны производители представили на видеоролике в Сети.

Caviar украсила версию iPhone XS бриллиантами и бивнями мамонта


Премьера декорированных версий состоится уже 12 сентября этого года. Тематикой очередной коллекции компании Caviar является «Древние ценности Земли». Центральная часть каждой обновлённой версии iPhone XS содержит изображение герба Российской Федерации. В зависимости от вариации модели ниже размещаются бриллианты, частицы бивней мамонта, фрагменты строматолитов, которые обнаружили на дне карельского водоёма Сундозеро. Начальная стоимость таких смартфонов составляет 277 000 рублей. Все желающие приобрести данные модели, могут оформить предзаказ.



Вследствие того, что все указанные материалы добыли либо нашли на территории Российской Федерации, они являются государственными артефактами древности, а также его достоянием.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:36
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