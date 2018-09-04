Певица Жасмин опубликовала в Instagram фотографию с седовласым отцом

Публикация от Sara Shor (@jasmin) 3 Сен 2018 в 8:58 PDT

В микроблоге артистки в первые дни сентября появился редкий кадр, на котором она запечатлена со своим отцом Львом Яковлевичем Манахимовым. Жасмин продемонстрировала, как играет на площадке с родителем в уличные шахматы, при этом она счастливо улыбается. В описании к снимку певица отметила: «Ферзевый гамбит против папы». Подписчиков растрогала семейная фотография, они пожелали отцу звезды здоровья.Из родителей у Жасмин остался только отец, её мать умерла от онкологии, когда певице было 18 лет. Женщине поставили диагноз в середине 1995 года, а на следующий год в феврале она скончалась в день своего 40-летия. После того как потеряла мать, девушка замкнулась в себе и мгновенно повзрослела.