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Певица Жасмин опубликовала в Instagram фотографию с седовласым отцом

Жасмин в Instagram опубликовала фотографию со своим отцом. Певица вместе с родителем проводила в подготовительный класс свою дочь Маргариту.

Певица Жасмин опубликовала в Instagram фотографию с седовласым отцом


В микроблоге артистки в первые дни сентября появился редкий кадр, на котором она запечатлена со своим отцом Львом Яковлевичем Манахимовым. Жасмин продемонстрировала, как играет на площадке с родителем в уличные шахматы, при этом она счастливо улыбается. В описании к снимку певица отметила: «Ферзевый гамбит против папы». Подписчиков растрогала семейная фотография, они пожелали отцу звезды здоровья.

Из родителей у Жасмин остался только отец, её мать умерла от онкологии, когда певице было 18 лет. Женщине поставили диагноз в середине 1995 года, а на следующий год в феврале она скончалась в день своего 40-летия. После того как потеряла мать, девушка замкнулась в себе и мгновенно повзрослела.

 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:21
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