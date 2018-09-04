Хейтеры посмеялись над сестрой Ольги Бузовой, отдыхающей в «нищебродской» Турции
Ни для кого не секрет, что Анна Бузова, несмотря на дружбу со звездной сестрой, не может себе позволить жить и отдыхать так же на широкую ногу как Ольга, а потому на отдых она отправилась в бюджетную Турцию.
Этот факт чрезвычайно развеселил хейтеров, которые прямо заявили, что Анна смогла себе позволить лишь «нищебродский» отдых.
«Вырвались с любимым на 5 дней в Турцию, программа минимум: наплаваться, отоспаться, навитаминиться. Всем любви и тепла», - написала Анна.
«Не надоело быть в тени своей сестры?», «Завидуешь сестричке?», - спрашивали злопыхатели у младшей Бузовой.
Пользователи напомнили Анне, что ее сестра Ольга за последнее время побывала не только в Турции, но и на Сейшелах, и в Италии, и в Париже, зато в Таиланд Бузова-старшая удосужилась пригласить и младшую сестричку.
При этом никто почему-то не уточнил, что в большинство своих путешествий Ольга Бузова отправлялась в связи с профессиональной деятельностью – на съемки и концерты.
Этот факт чрезвычайно развеселил хейтеров, которые прямо заявили, что Анна смогла себе позволить лишь «нищебродский» отдых.
«Вырвались с любимым на 5 дней в Турцию, программа минимум: наплаваться, отоспаться, навитаминиться. Всем любви и тепла», - написала Анна.
«Не надоело быть в тени своей сестры?», «Завидуешь сестричке?», - спрашивали злопыхатели у младшей Бузовой.
Пользователи напомнили Анне, что ее сестра Ольга за последнее время побывала не только в Турции, но и на Сейшелах, и в Италии, и в Париже, зато в Таиланд Бузова-старшая удосужилась пригласить и младшую сестричку.
При этом никто почему-то не уточнил, что в большинство своих путешествий Ольга Бузова отправлялась в связи с профессиональной деятельностью – на съемки и концерты.