Хейтеры посмеялись над сестрой Ольги Бузовой, отдыхающей в «нищебродской» Турции

Этот факт чрезвычайно развеселил хейтеров, которые прямо заявили, что Анна смогла себе позволить лишь «нищебродский» отдых., - написала Анна., - спрашивали злопыхатели у младшей Бузовой.Пользователи напомнили Анне, что ее сестра Ольга за последнее время побывала не только в Турции, но и на Сейшелах, и в Италии, и в Париже, зато в Таиланд Бузова-старшая удосужилась пригласить и младшую сестричку.При этом никто почему-то не уточнил, что в большинство своих путешествий Ольга Бузова отправлялась в связи с профессиональной деятельностью – на съемки и концерты.