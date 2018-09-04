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Знакомая Агибаловых в шоке после посещения их дома: муж Ирины Александровны живет в гладильне

На днях знакомая экс-участницы «Дом-2» Агибаловой Ирины Александровны рассказала неприглядную правду об обустройстве ее дома и о месте, отведенном для мужа.

Знакомая Агибаловых в шоке после посещения их дома: муж Ирины Александровны живет в гладильне


Ранее ходили слухи, что супруг ИрСанны живет в подвале и правда оказалась недалека от истины: мужчине отведена комната в четыре квадратных метра, где ранее была обустроена гладильня. При этом Агибалова-старшая не забывает рассказать на публику о теплых отношениях с мужем Юрием.

Знакомая Агибаловых в шоке после посещения их дома: муж Ирины Александровны живет в гладильне


Знакомая семьи Агибаловых рассказала в Сети, что сама Ирина Александровна обитает в огромной спальне с отличным ремонтом.

Знакомая Агибаловых в шоке после посещения их дома: муж Ирины Александровны живет в гладильне


Наряду с этим едой супруга она тоже не балует и Юрий допускается к столу только, чтобы сделать красивые фото для Instagram.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:43
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