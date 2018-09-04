Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня опубликовала фото с округлившимся животиком

«Вот сейчас, во время Каннского кинофестиваля, мы ехали в машине. Я ехала собираться, у меня была съёмка, а он поехал собираться в отель. Мы проезжали мимо магазина Dior, и там были очень красивые платья на витрине. Я говорю: «Ой, какие красивые платья!» А он ответил: «Хочешь, пока ты будешь на съёмке, я схожу выберу тебе платья и куплю». Это не то, что пойти и вместе купить платье, это человек пошёл, сфотографировал платья, прислал мне на телефон, померили на продавщицу. Платья, которые в единственном экземпляре, в одном размерном ряде. Выбрал, привёз, выбрал туфли, выбрал сумочку и привёз мне. Эти платья были сделаны специально для Каннского кинофестиваля — уникальные. Это было, конечно, невероятно, меня это так поразило, я тогда сказала: «Это так романтично, для меня такого ещё никто не делал», - ранее рассказывала своим верным фанатам Виктория Боня.

«Я пригласила Андюрана на день рождения Анджелины в Монако, и он пришел. И практически все время был один, так как никого не знал, а я не могла постоянно находиться рядом, потому что занималась праздником. Алекс на него немного скептически отреагировал: мол, зачем привела постороннего человека на семейное событие? Я, естественно, объяснила, что он мне не чужой. А к концу вечера Пьер сам подошел к Александру, чтобы поблагодарить его за приглашение», - рассказывала экс-участница «Дома-2».

Пройдя по красной дорожке Каннского кинофестиваля под руку с 41-летним владельцем инвестиционного фонда Andurand Capital, экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» еще весной текущего года спровоцировала сплетни о новом романе. Чуть позже Виктория Боня и сама призналась, что она действительно встречается с Пьером Андрюраном.Не так давно Виктория Боня решилась на довольно серьезный шаг. Знаменитость познакомила нового возлюбленного с единственной наследницей, бывшим гражданским супругом и его семейством.На сегодняшний день практически все в социальных сетях обсуждают, что совсем скоро Виктория подарит своему новому избраннику очередного наследника. Во всяком случае, некоторые свежие фотографии Бони, которые она не так давно опубликовала у себя на страничке в Instagram, говорят об этом. На снимках хорошо видно, что они не подвергались тщательной обработке, что дает возможность разглядеть округлившиеся формы знаменитости.Стоит напомнить, что сейчас Виктория Боня воспитывает шестилетнюю дочь, которую зовут Анджелина-Летиция. Бывшая участница «Дома-2» родила девочку от миллиардера Алекса Смерфита. Полтора года назад парочка решила расстаться. Впрочем, несмотря ни на что родителям малышки все-таки удалось сохранить дружеские отношения ради общей наследницы.У нынешнего возлюбленного Виктории Пьера Андюрана за плечами также есть брак. Состояние мужчины, по последним данным, оценивается в два миллиарда долларов. Бизнесмен на протяжении трех лет счастливо жил с моделью из Владивостока Евгенией Слюсаренко. Отметим, что у Пьера также есть дочь. Четыре года назад отношения Андюрана и Слюсаренко закончились. Однако официально расстались Евгения и Пьер лишь два года назад.Не так давно Виктория Боня и миллиардер познакомили своих дочерей. По словам бывшей участницы «Дома-2», девочки с первых же минут подружились, поэтому сейчас прекрасно общаются и ладят.К слову, преданные поклонники Бони на сегодняшний день уже принялись вовсю поздравлять свою любимицу с таким счастливым событием как беременность.