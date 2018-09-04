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Алексей Ягудин повеселил подписчиков в Instagram новым образом

Алексей Ягудин опубликовал в Instagram видеоролик, на котором он запечатлён с накрашенными губами и глазами. Знаменитого фигуриста в таком образе ещё никто не видел.

Алексей Ягудин повеселил подписчиков в Instagram новым образом


Накануне Ягудин решил повеселить своих подписчиков, опубликовав необычный видеоролик, на котором он снял себя на камеру с накрашенными глазами и губами за рулём автомобиля. На видео фигурист в шутку называет себя «молодой симпатичной девчонкой», объясняя, что в таком виде он принимал участие в новом проекте, а макияж решил не смывать, чтобы повеселить свою семью. О реакции супруги Алексей на его новый образ, пока ничего не известно, а вот подписчики спортсмена пришли в восторг.

В комментариях некоторые пользователи перепутали Ягудина с Шурой, а кто-то отметил, что фигурист похож на Джозефину из кинофильма «В джазе только девушки». Многих фанатов заинтересовало, как на такой образ отреагировали «гаишники», на что спортсмен ответил: «По дороге ни разу его не остановили, а вот покупатели в «Пятёрочке» были в шоке».

 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:48
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