Алексей Ягудин повеселил подписчиков в Instagram новым образом

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin) 3 Сен 2018 в 8:43 PDT

Накануне Ягудин решил повеселить своих подписчиков, опубликовав необычный видеоролик, на котором он снял себя на камеру с накрашенными глазами и губами за рулём автомобиля. На видео фигурист в шутку называет себя «молодой симпатичной девчонкой», объясняя, что в таком виде он принимал участие в новом проекте, а макияж решил не смывать, чтобы повеселить свою семью. О реакции супруги Алексей на его новый образ, пока ничего не известно, а вот подписчики спортсмена пришли в восторг.В комментариях некоторые пользователи перепутали Ягудина с Шурой, а кто-то отметил, что фигурист похож на Джозефину из кинофильма «В джазе только девушки». Многих фанатов заинтересовало, как на такой образ отреагировали «гаишники», на что спортсмен ответил: «По дороге ни разу его не остановили, а вот покупатели в «Пятёрочке» были в шоке».