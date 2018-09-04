Новая фотография Ани Лорак с мужем удивила подписчиков

Публикация от Murat Nalcacioglu (@muratnalca) 3 Сен 2018 в 3:37 PDT

Накануне в Instagram появилась фотография, на которой Ани Лорак запечатлена со своим супругом и дочерью Софией. Родители вместе проводили девочку в школу. Трогательное семейное фото певицы вызвало бурное обсуждение среди пользователей Сети.39-летняя артистка после скандальной истории с мужем заметно похудела и стала редко посещать публичные мероприятия. Однако бывший муж певицы Юрий Фалеса с уверенностью говорил о том, что Ани Лорак простит своего нынешнего супруга за измену и сделает всё возможное, чтобы сохранить семью.Судя по слухам, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу в Киеве содержал своих подруг, оплачивая им пластические операции и элитное жильё. Ани Лорак часто ездит на гастроли по роду своей деятельности и не догадывалась о том, что её супруг проводит время в компании юных девиц.