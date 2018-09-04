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Новая фотография Ани Лорак с мужем удивила подписчиков

Впервые после слухов об измене мужа Ани Лорак была замечена с ним на фотографии. Подписчики певицы решили, что она простила супруга и пара воссоединилась ради дочери.

Новая фотография Ани Лорак с мужем удивила подписчиков


Накануне в Instagram появилась фотография, на которой Ани Лорак запечатлена со своим супругом и дочерью Софией. Родители вместе проводили девочку в школу. Трогательное семейное фото певицы вызвало бурное обсуждение среди пользователей Сети.

39-летняя артистка после скандальной истории с мужем заметно похудела и стала редко посещать публичные мероприятия. Однако бывший муж певицы Юрий Фалеса с уверенностью говорил о том, что Ани Лорак простит своего нынешнего супруга за измену и сделает всё возможное, чтобы сохранить семью.

Судя по слухам, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу в Киеве содержал своих подруг, оплачивая им пластические операции и элитное жильё. Ани Лорак часто ездит на гастроли по роду своей деятельности и не догадывалась о том, что её супруг проводит время в компании юных девиц.

 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:24
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