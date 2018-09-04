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Виктория Романец во время ссоры с Антоном Гусевым объявила о новом сезоне шоу «Замуж за Романец»

Отношения экс-участников телепроекта «Дом-2» Романец и Гусева всегда сопровождались осуждением со стороны публики, ведь уведя Антона из семьи, Виктория неоднократно нелицеприятно высказывалась не только в адрес Евгении Феофилактовой, но и маленького Даниэля.

Виктория Романец во время ссоры с Антоном Гусевым объявила о новом сезоне шоу «Замуж за Романец»


Кроме того, в моменты крупных ссор, девушка часто рассказывала на своей странице в социальной сети Instagram интимные подробности жизни с супругом, выставляя его не в самом выгодном свете. Так, произошло и несколько дней назад. В порыве негативных эмоций, и, как полагают пользователи, под влиянием приличной дозы алкоголя, Вика не только отписалась от аккаунта своего мужа, но и объявила кастинг на новое шоу «Замуж за Романец».

Более того, бывшая звезда реалити-шоу намекнула на то, что отчим ненавидит Гусева, написав, что сейчас он радуется тому, что она от него избавилась.

Виктория Романец во время ссоры с Антоном Гусевым объявила о новом сезоне шоу «Замуж за Романец»


Стоит отметить, что вскоре Романец свой пост удалила, но было уже слишком поздно, поскольку ее многочисленные поклонники сделали скриншот и распространили его по всей Сети.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 07:39
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