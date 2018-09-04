Виктория Романец во время ссоры с Антоном Гусевым объявила о новом сезоне шоу «Замуж за Романец»

Кроме того, в моменты крупных ссор, девушка часто рассказывала на своей странице в социальной сети Instagram интимные подробности жизни с супругом, выставляя его не в самом выгодном свете. Так, произошло и несколько дней назад. В порыве негативных эмоций, и, как полагают пользователи, под влиянием приличной дозы алкоголя, Вика не только отписалась от аккаунта своего мужа, но и объявила кастинг на новое шоу «Замуж за Романец».Более того, бывшая звезда реалити-шоу намекнула на то, что отчим ненавидит Гусева, написав, что сейчас он радуется тому, что она от него избавилась.Стоит отметить, что вскоре Романец свой пост удалила, но было уже слишком поздно, поскольку ее многочисленные поклонники сделали скриншот и распространили его по всей Сети.