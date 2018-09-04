АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Huawei Mate 20 показался на новых рендерах в двух цветовых вариантах
EUR 78.64 USD 67.74
Курс валют на 04.09.2018

Ольга Рапунцель намерена увеличить грудь до 3-го размера

Зрители давно уже обратили внимание на то, что у участниц телепроекта «Дом-2» есть традиция: придя в периметр, они обращаются за помощью к пластическим хирургам, дабы подкорректировать свою внешность.

Ольга Рапунцель намерена увеличить грудь до 3-го размера


Причем девушки не скрывают, что именно реалити-шоу оплачивает им услуги, о которых они давно мечтали, но не могли себе позволить. Причем в основном это – маммопластика. Долгое время Ольга Рапунцель была одной из тех немногих, кто был доволен своей фигурой и не хотел ничего менять. Но после родов и она задумалась о необходимости операции.

«Грудь у меня не выросла после беременности, и форма в данный момент мне не очень нравится. Я за натуральность, однако уже задумалась на счет того, чтобы сделать грудь после кормления. Хочу третий размер. Я слышала, что сейчас делают так, что швы вообще не видны», - призналась молодая мамочка.


Что касается ее мужа, Дмитрия Дмитренко, то он поддерживает свою жену и считает, что она в праве принимать такие решения самостоятельно. Тем более, после операции Оля станет выглядеть еще эффектнее, а потому он только рад.

Стоит отметить, что пока Рапунцель кормит свою дочь грудью об хирургическом вмешательстве не может быть и речи, а потому, когда именно она ляжет под нож врача, точно неизвестно.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 07:25
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На автомобильный рынок России выпустят
Хейтеры посмеялись над сестрой Ольги Бузовой,
Знакомая Агибаловых в шоке после посещения их
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня опубликовала
Виктория Романец во время ссоры с Антоном Гусевым
Ольга Рапунцель намерена увеличить грудь до 3-го
Геймерский смартфон Nubia Red Magic 2 будет
Российские астрономы хотят найти жизнь на
Эксперты составили список новых смартфонов с
Ученые: Помогать конкретным людям полезно для
Анна Седокова шокировала фанатов практически
Гость из далекого будущего вернулся за
Егор Крид мечтает уехать на море с любимой
Компания OnePlus собирается анонсировать новый
Hyundai планирует расширить SUV-линейку версией
Ученые поделились восьмью признаками болезни
Лолита Милявская села на жесткую диету из-за
Эксперты проанализировали возможности и
Lifan планирует удивить россиян новой моделью
Физики создали каплю самой чистой воды на Земле
Алексей Панин в женском белье призвал на помощь
Motorola презентовала новый смартфон версии P30
Ученые: Стакан молока с утра может снизить
Эксперты протестировали кроссовер 2018 года Jeep
Альбина Джанабаева показала архивный снимок «ВИА
Кроссовер Chery Exeed TX выйдет в продажу в 2020
Лера Кудрявцева решила нанять няню своей
Эксперты назвали самые ожидаемые смартфоны в
В Египте обнаружены два каменных изображения с
Рита Дакота продолжает строить планы мести Владу
Просмотреть все новости