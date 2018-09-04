Ольга Рапунцель намерена увеличить грудь до 3-го размера

«Грудь у меня не выросла после беременности, и форма в данный момент мне не очень нравится. Я за натуральность, однако уже задумалась на счет того, чтобы сделать грудь после кормления. Хочу третий размер. Я слышала, что сейчас делают так, что швы вообще не видны», - призналась молодая мамочка.

Причем девушки не скрывают, что именно реалити-шоу оплачивает им услуги, о которых они давно мечтали, но не могли себе позволить. Причем в основном это – маммопластика. Долгое время Ольга Рапунцель была одной из тех немногих, кто был доволен своей фигурой и не хотел ничего менять. Но после родов и она задумалась о необходимости операции.Что касается ее мужа, Дмитрия Дмитренко, то он поддерживает свою жену и считает, что она в праве принимать такие решения самостоятельно. Тем более, после операции Оля станет выглядеть еще эффектнее, а потому он только рад.Стоит отметить, что пока Рапунцель кормит свою дочь грудью об хирургическом вмешательстве не может быть и речи, а потому, когда именно она ляжет под нож врача, точно неизвестно.