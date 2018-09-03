Эксперты составили ТОП-10 популярных минивэнов вторичного рынка России

Лидирующую модель в России приобрели 11,9 тыс. автолюбителей. Второе место ТОП-10 занимает минивэн Nissan Note, объемы реализации которого составили 9,5 тыс. экземпляров, а положительная динамика составила 22,3%. Закрывается первая тройка транспортным средством Ford Fusion, его показатели составляют 8,2 тыс. проданных единиц.На четвертой и пятой позиции ТОПа эксперты отметили Opel Zafira и Toyota Ipsum, с показателями продаж 4,5 и 4,2 тыс. соответственно. Toyota Wish и Toyota Probox находятся на шестом и седьмом местах. Также, специалистами отмечены подержанные модели Nissan Serena, Renault Megane и Nissan Cube.