Эксперты составили ТОП-10 популярных минивэнов вторичного рынка России
Экспертами составлен ТОП-10 наиболее популярных в России подержанных минивэнов, мониторинг охватил данные за первое полугодие текущего года, собранные по вторичному рынку авто. На первом месте расположилась модель автомобиля LADA Largus, показавшей рост популярности на 32%.
Лидирующую модель в России приобрели 11,9 тыс. автолюбителей. Второе место ТОП-10 занимает минивэн Nissan Note, объемы реализации которого составили 9,5 тыс. экземпляров, а положительная динамика составила 22,3%. Закрывается первая тройка транспортным средством Ford Fusion, его показатели составляют 8,2 тыс. проданных единиц.
На четвертой и пятой позиции ТОПа эксперты отметили Opel Zafira и Toyota Ipsum, с показателями продаж 4,5 и 4,2 тыс. соответственно. Toyota Wish и Toyota Probox находятся на шестом и седьмом местах. Также, специалистами отмечены подержанные модели Nissan Serena, Renault Megane и Nissan Cube.
Лидирующую модель в России приобрели 11,9 тыс. автолюбителей. Второе место ТОП-10 занимает минивэн Nissan Note, объемы реализации которого составили 9,5 тыс. экземпляров, а положительная динамика составила 22,3%. Закрывается первая тройка транспортным средством Ford Fusion, его показатели составляют 8,2 тыс. проданных единиц.
На четвертой и пятой позиции ТОПа эксперты отметили Opel Zafira и Toyota Ipsum, с показателями продаж 4,5 и 4,2 тыс. соответственно. Toyota Wish и Toyota Probox находятся на шестом и седьмом местах. Также, специалистами отмечены подержанные модели Nissan Serena, Renault Megane и Nissan Cube.
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 20:13