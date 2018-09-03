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Астрономы: Комета Джакобини-Циннера представляет потенциальную угрозу для Земли

Уже через десять дней астрономы ожидают максимального сближения кометы 21P/Джакобини-Циннера и Земли. По их словам, космическое тело представляет лишь потенциальную угрозу для планеты и её жителей.

Астрономы: Комета Джакобини-Циннера представляет потенциальную угрозу для Земли


Как сообщают учёные, через 10 дней комета 21P/Джакобини-Циннера достигнет максимальной точки сближения с Землёй. Данное небесное тело имеет диаметр около двух километров. При таких параметрах, уверены специалисты, его столкновение с поверхностью планеты оказалось бы критическим и принесло бы катастрофу планетарного масштаба, тем не менее, поводов для опасений нет.

Траектория движения кометы проходит на значительном расстоянии от земной. В этом году она окажется на расстоянии 45 миллионов километров. Эта цифра в шесть раз превышает дистанцию, которую можно считать потенциально опасной. Помимо этого, за кометой наблюдают уже с 1900 года и за этот период изучили её цикличность и сделали выводы, оценив угрозу.

Желающие наблюдать космический объект на звёздном небе могут уже сегодня следить за линией горизонта. Каждый день на протяжении следующих двух недель он будет заметен всё лучше. Стать свидетелем прилёта кометы 21P/Джакобини-Циннера могут жители северного полушария.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:07
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