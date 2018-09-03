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София Ротару опубликовала архивное фото с Аллой Пугачевой

На странице своего Instagram София Ротару поделилась с поклонниками архивным снимком, на котором она запечатлена с Аллой Пугачевой. Подписчики исполнительницы пришли в восторг от этого фото.

София Ротару опубликовала архивное фото с Аллой Пугачевой


Фотографию певица прокомментировала коротко написав: «2012 год. Ялта...Дети и «Звезды»», ведь на ней позируют не только София Ротару и Алла Пугачева, но и подрастающее поколение. Ранее ходило множество слухов по поводу недружелюбного отношения знаменитостей. Но оказалось, что Алла Борисовна и София Михайловна довольно часто проводят время вместе и в 2012 году они наслаждались вечерами в Юрмале на музыкальном фестивале.

София Ротару опубликовала архивное фото с Аллой Пугачевой


Поклонники знаменитостей отмечают, что певицы с годами выглядят только лучше. Также некоторые пользователи Сети заметили, что на архивном фото у исполнительниц есть лишние килограммы, от которых сейчас не осталось и следа.

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:56
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