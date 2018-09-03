София Ротару опубликовала архивное фото с Аллой Пугачевой

Фотографию певица прокомментировала коротко написав: «2012 год. Ялта...Дети и «Звезды»», ведь на ней позируют не только София Ротару и Алла Пугачева, но и подрастающее поколение. Ранее ходило множество слухов по поводу недружелюбного отношения знаменитостей. Но оказалось, что Алла Борисовна и София Михайловна довольно часто проводят время вместе и в 2012 году они наслаждались вечерами в Юрмале на музыкальном фестивале.Поклонники знаменитостей отмечают, что певицы с годами выглядят только лучше. Также некоторые пользователи Сети заметили, что на архивном фото у исполнительниц есть лишние килограммы, от которых сейчас не осталось и следа.