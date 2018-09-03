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Алена Савкина решительно настроена дать будущему ребенку свою фамилию

Зрители телепроекта «Дом-2» с самого начала скептически отнеслись к роману Ильи Яббарова и Алены Савкиной. Многие не сомневались в том, что легкомысленный молодой человек быстро бросит наивную девушку, как только получит от нее все, чего захочет.

Алена Савкина решительно настроена дать будущему ребенку свою фамилию


По сути, так и произошло, ведь после нескольких недель отношений с Аленой Илье стало скучно, и он начал строить любовь с другими девушками периметра, в том числе и с Ольгой Жариковой. Однако потом остепенился и вернулся к Савкиной, причем та его простила и даже начала строить планы на будущее, а после и вовсе забеременела. Узнав об особом положении участницы, поклонники реалити-шоу в открытую предупреждали ее о том, что бросивший троих детей, Яббаров вряд ли исправится и станет хорошим отцом.

В правдивость этих слов младшая сестра Ольги Рапунцель поверила не сразу, в особенности после того, как молодой человек оставил ее одну на Поляне и отправился на Остров любви, где практически сразу начал строить отношения с Маргаритой Ларченко и абсолютно забыл не только о ней, но и о будущем ребенке.

Поэтому сейчас Алена настроена на то, чтобы при рождении сына дать ему свою фамилию и поставить в графе отец прочерк. По ее словам, она предоставляла Илье много шансов загладить свою вину и наладить общение ради ребенка, но тот не воспользовался ними.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:50
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