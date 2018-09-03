Алена Савкина решительно настроена дать будущему ребенку свою фамилию

Публикация от @fan_afrika_kapa 3 Сен 2018 в 7:01 PDT

По сути, так и произошло, ведь после нескольких недель отношений с Аленой Илье стало скучно, и он начал строить любовь с другими девушками периметра, в том числе и с Ольгой Жариковой. Однако потом остепенился и вернулся к Савкиной, причем та его простила и даже начала строить планы на будущее, а после и вовсе забеременела. Узнав об особом положении участницы, поклонники реалити-шоу в открытую предупреждали ее о том, что бросивший троих детей, Яббаров вряд ли исправится и станет хорошим отцом.В правдивость этих слов младшая сестра Ольги Рапунцель поверила не сразу, в особенности после того, как молодой человек оставил ее одну на Поляне и отправился на Остров любви, где практически сразу начал строить отношения с Маргаритой Ларченко и абсолютно забыл не только о ней, но и о будущем ребенке.Поэтому сейчас Алена настроена на то, чтобы при рождении сына дать ему свою фамилию и поставить в графе отец прочерк. По ее словам, она предоставляла Илье много шансов загладить свою вину и наладить общение ради ребенка, но тот не воспользовался ними.