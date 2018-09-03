В Подмосковье 6-летний ребёнок утонул во время купания в ванной

Как известно из материалов дела, инцидент с летальным исходом произошёл 2 сентября в Подмосковье. Ребёнок пошёл самостоятельно принимать ванну и погиб, при пока неустановленных обстоятельствах. По словам матери 6-летнего мальчика, она в этот момент находилась на кухне и готовила ужин. Временами она переговаривалась с сыном, но в какой-то момент он перестал отвечать на её вопросы, и она поспешила в ванную комнату, где застала его мёртвым. Прибывшая "скорая помощь" не смогла спасти малыша и лишь констатировала его смерть.В настоящий момент следователи проводят проверку происшествия, собирая факты. Тело ребёнка находится в морге, после обследования судмедэксперты смогут сообщить точную причину смерти.