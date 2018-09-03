Конспирологи нашли в Антарктиде ровный ряд объектов загадочных форм
Любители идей конспирологического направления сделали очередное открытие при изучении спутниковых снимков Антарктиды. Используя данные картографического сервиса «Google Планета Земля», исследователи обнаружили на поверхности ледяной пустыни загадочные одинаковые объекты, которые выстроены в строгий ровный ряд.
Место нахождения предметов определили пользователи и ведущие канала «Conspiracy Depot» на YouTube, которые подсчитали, что в длину каждый объект достигает 110 метров, а в ширину 10 метров. Исследователи не могут определить назначение данных возвышенностей в снегах, они выглядят как одинаковые предметы с геометрически точными формами. Некоторые пользователи утверждают, что это скрытая база инопланетян.
Есть мнения о принадлежности странных возвышенностей Третьему рейху. Одна из теорий указывает на создание объектов представителями древней высокоразвитой цивилизации.
Место нахождения предметов определили пользователи и ведущие канала «Conspiracy Depot» на YouTube, которые подсчитали, что в длину каждый объект достигает 110 метров, а в ширину 10 метров. Исследователи не могут определить назначение данных возвышенностей в снегах, они выглядят как одинаковые предметы с геометрически точными формами. Некоторые пользователи утверждают, что это скрытая база инопланетян.
Есть мнения о принадлежности странных возвышенностей Третьему рейху. Одна из теорий указывает на создание объектов представителями древней высокоразвитой цивилизации.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 19:46