Конспирологи нашли в Антарктиде ровный ряд объектов загадочных форм

Место нахождения предметов определили пользователи и ведущие канала «Conspiracy Depot» на YouTube, которые подсчитали, что в длину каждый объект достигает 110 метров, а в ширину 10 метров. Исследователи не могут определить назначение данных возвышенностей в снегах, они выглядят как одинаковые предметы с геометрически точными формами. Некоторые пользователи утверждают, что это скрытая база инопланетян.Есть мнения о принадлежности странных возвышенностей Третьему рейху. Одна из теорий указывает на создание объектов представителями древней высокоразвитой цивилизации.