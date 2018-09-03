Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 прошёл тестирование 5G сети

В настоящий момент о топовом смартфоне Xiaomi Mi Mix 3 известно не так много, хотя до официального дебюта осталось совсем немного. Не так давно глава компании заявлял, что это событие произойдёт в октябре. Ещё до недавнего времени никто не знал, как выглядит новинка, но сегодня появилась ещё один важный факт о функционале гаджета. Представители бренда продемонстрировали работоспособную сеть 5G. Подобной уже обзавелись конкуренты из Oppo, и вот теперь появился ещё одна компания, которая в скором времени начнёт предоставлять подобные услуги своим клиентам.По имеющимся данным, тестирование прошло в рамках частот N257 – 100 МГц, а также N78 (20 МГц). Пока неизвестно, планируют ли внедрять данную технологию в Xiaomi Mi Mix 3 или она появится на более поздней модели в 2019 году.