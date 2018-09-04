Ученые: Помогать конкретным людям полезно для мозга
Ученые из Питтсбургского университета выяснили, что помогать конкретным людям очень полезно для мозга. Они сообщают, что человеческий мозг получает импульс для развития тех же процессов, которые происходят тогда, когда родители заботятся о своих детях.
Исследователи отметили, что они наблюдали повышенную активность мозга у испытуемых только в процессе оказания помощи конкретным людям. Также ученые рассказали, что когда человек не может видеть объект, который требует помощи, аналогичной реакции мозга нет.
В ходе проводившихся экспериментов стало ясно, что в ситуациях, когда деньги даются в виде помощи какому-то конкретному человеку, снижается активность нейронов миндалевидного тела.
Исследователи отметили, что они наблюдали повышенную активность мозга у испытуемых только в процессе оказания помощи конкретным людям. Также ученые рассказали, что когда человек не может видеть объект, который требует помощи, аналогичной реакции мозга нет.
В ходе проводившихся экспериментов стало ясно, что в ситуациях, когда деньги даются в виде помощи какому-то конкретному человеку, снижается активность нейронов миндалевидного тела.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 06:21