Ученые: Помогать конкретным людям полезно для мозга

Исследователи отметили, что они наблюдали повышенную активность мозга у испытуемых только в процессе оказания помощи конкретным людям. Также ученые рассказали, что когда человек не может видеть объект, который требует помощи, аналогичной реакции мозга нет.В ходе проводившихся экспериментов стало ясно, что в ситуациях, когда деньги даются в виде помощи какому-то конкретному человеку, снижается активность нейронов миндалевидного тела.