Ирина Пинчук о приставаниях к Владу Кадони: «За кадром мы всегда хорошо общались»

«Данное видео – прикол. С его стороны я не видела агрессии, поэтому продолжала играться», - объяснила она.

«Иришка хорошая девчонка, и мне неудобно, что наше закадровое общение попало в эфир, да ещё и когда она под шафе. Я воспринимаю ее, как дочурку, маленькую, глупую. Отсюда и такое общение. Поверьте, в обычное время я весьма по-отцовски строг с ней, и особого отношения однозначно нет. Про какие-то романы даже говорить не приходится», - заявил он.

Одни считали, что мужчина просто влюблен в Иру, а потому осуждает ее за легкомысленное поведение, другие наоборот были уверены в том, что он ее просто презирает и мечтает отправить за ворота. Однако недавний эфир, в котором пьяная Пинчук приставала к Кадони, а тот пытался ее образумить с помощью ремня, выставил отношения участницы и ведущего в совершенно новом свете и вызвал у поклонников реалити-шоу массу вопросов.Прокомментировать произошедшее решилась сама девушка. По ее словам, за кадром они с Владом всегда очень хорошо общаются. Настолько хорошо, что она относится к нему как к старшему брату.Что касается провокационной записи, которая попала в ночной выпуск Острова любви, то это ни что иное, как простая игра на камеру.К слову, Кадони тоже высказался по поводу Пинчук.