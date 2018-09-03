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Ирина Пинчук о приставаниях к Владу Кадони: «За кадром мы всегда хорошо общались»

Ведущий телепроекта «Дом-2» Влад Кадони ни раз подвергался критике телезрителей за то, что он слишком грубо себя ведет по отношению к Ирине Пинчук, которая недавно переспала с Романом Гриценко и обвинила Ольгу Бузову в неудавшихся с ним отношениях.

Ирина Пинчук о приставаниях к Владу Кадони: «За кадром мы всегда хорошо общались»


Одни считали, что мужчина просто влюблен в Иру, а потому осуждает ее за легкомысленное поведение, другие наоборот были уверены в том, что он ее просто презирает и мечтает отправить за ворота. Однако недавний эфир, в котором пьяная Пинчук приставала к Кадони, а тот пытался ее образумить с помощью ремня, выставил отношения участницы и ведущего в совершенно новом свете и вызвал у поклонников реалити-шоу массу вопросов.

Прокомментировать произошедшее решилась сама девушка. По ее словам, за кадром они с Владом всегда очень хорошо общаются. Настолько хорошо, что она относится к нему как к старшему брату.

Что касается провокационной записи, которая попала в ночной выпуск Острова любви, то это ни что иное, как простая игра на камеру.

Ирина Пинчук о приставаниях к Владу Кадони: «За кадром мы всегда хорошо общались»


«Данное видео – прикол. С его стороны я не видела агрессии, поэтому продолжала играться», - объяснила она.


К слову, Кадони тоже высказался по поводу Пинчук.

«Иришка хорошая девчонка, и мне неудобно, что наше закадровое общение попало в эфир, да ещё и когда она под шафе. Я воспринимаю ее, как дочурку, маленькую, глупую. Отсюда и такое общение. Поверьте, в обычное время я весьма по-отцовски строг с ней, и особого отношения однозначно нет. Про какие-то романы даже говорить не приходится», - заявил он.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:31
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