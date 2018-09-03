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В Египте найдена деревня древнее самых древних пирамид

Археологи заявили о важном открытии, сделанном в Египте. Учёные нашли самое древнее в стране поселение, появившееся ещё в эпоху неолита.

В Египте найдена деревня древнее самых древних пирамид


Как поведали научные работники, они впервые сталкиваются с поселениями на территории Египта, основанными в эпоху неолита. Пока учёные не могут точно этого объяснить. В этой стране раскопки ведутся на протяжении многих десятилетий, но ни разу не удавалось обнаружить признаки жизнедеятельности человека, относящиеся к столь ранней эпохе. Период правления фараонов начался в долине Нила спустя лишь 2,5 тысячи лет после того, как была основана найденная в районе Телль эль-Самара деревня. Как заявил представитель Министерства по делам памятников древности Египта, жители древнего населённого пункта имели налаженный быт и ремесленничество.

В обнаруженных основаниях разрушенных зданий археологи нашли подобия погребов, где находились остатки овощей и костей животных. Кроме того, повсеместно научным работникам попадались орудия труда и керамическая посуда. В следующем сезоне специалисты вернутся к раскопкам. Их целью является сбор органических образцов для получения более широкой информации о найденном поселении эпохи неолита.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:08
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