В Египте найдена деревня древнее самых древних пирамид

Как поведали научные работники, они впервые сталкиваются с поселениями на территории Египта, основанными в эпоху неолита. Пока учёные не могут точно этого объяснить. В этой стране раскопки ведутся на протяжении многих десятилетий, но ни разу не удавалось обнаружить признаки жизнедеятельности человека, относящиеся к столь ранней эпохе. Период правления фараонов начался в долине Нила спустя лишь 2,5 тысячи лет после того, как была основана найденная в районе Телль эль-Самара деревня. Как заявил представитель Министерства по делам памятников древности Египта, жители древнего населённого пункта имели налаженный быт и ремесленничество.В обнаруженных основаниях разрушенных зданий археологи нашли подобия погребов, где находились остатки овощей и костей животных. Кроме того, повсеместно научным работникам попадались орудия труда и керамическая посуда. В следующем сезоне специалисты вернутся к раскопкам. Их целью является сбор органических образцов для получения более широкой информации о найденном поселении эпохи неолита.