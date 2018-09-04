АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Huawei Mate 20 показался на новых рендерах в двух цветовых вариантах
EUR 78.64 USD 67.74
Курс валют на 04.09.2018

Геймерский смартфон Nubia Red Magic 2 будет оснащен Snapdragon 845

В ближайшее время ожидается презентация нового геймерского смартфона Nubia Red Magic 2, который оснастили дополнительными кнопками и процессором Snapdragon 845. По предварительным данным, новинка будет стоить около 500 евро.

Геймерский смартфон Nubia Red Magic 2 будет оснащен Snapdragon 845


Nubia Red Magic был оснащен не самым продвинутым чипом и не смог соревноваться с более хорошими моделями, такими как Xiaomi Black Shark и Asus ROG, но по некоторым данным, разработчики уже готовят к выходу Nubia Red Magic 2 с более мощным чипом Snapdragon 845. Помимо этого, устройство будет оснащено дополнительными клавишами, которые расположатся на боковых панелях.

Другой информации о Nubia Red Magic 2 пока нет, она появится после премьеры новинки. Пользователи не исключают, что геймерский смартфон оснастят 8 Гбайт оперативной памяти и более емкой аккумуляторной батареей.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 07:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На автомобильный рынок России выпустят
Хейтеры посмеялись над сестрой Ольги Бузовой,
Знакомая Агибаловых в шоке после посещения их
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня опубликовала
Виктория Романец во время ссоры с Антоном Гусевым
Ольга Рапунцель намерена увеличить грудь до 3-го
Геймерский смартфон Nubia Red Magic 2 будет
Российские астрономы хотят найти жизнь на
Эксперты составили список новых смартфонов с
Ученые: Помогать конкретным людям полезно для
Анна Седокова шокировала фанатов практически
Гость из далекого будущего вернулся за
Егор Крид мечтает уехать на море с любимой
Компания OnePlus собирается анонсировать новый
Hyundai планирует расширить SUV-линейку версией
Ученые поделились восьмью признаками болезни
Лолита Милявская села на жесткую диету из-за
Эксперты проанализировали возможности и
Lifan планирует удивить россиян новой моделью
Физики создали каплю самой чистой воды на Земле
Алексей Панин в женском белье призвал на помощь
Motorola презентовала новый смартфон версии P30
Ученые: Стакан молока с утра может снизить
Эксперты протестировали кроссовер 2018 года Jeep
Альбина Джанабаева показала архивный снимок «ВИА
Кроссовер Chery Exeed TX выйдет в продажу в 2020
Лера Кудрявцева решила нанять няню своей
Эксперты назвали самые ожидаемые смартфоны в
В Египте обнаружены два каменных изображения с
Рита Дакота продолжает строить планы мести Владу
Просмотреть все новости