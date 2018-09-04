Геймерский смартфон Nubia Red Magic 2 будет оснащен Snapdragon 845

Nubia Red Magic был оснащен не самым продвинутым чипом и не смог соревноваться с более хорошими моделями, такими как Xiaomi Black Shark и Asus ROG, но по некоторым данным, разработчики уже готовят к выходу Nubia Red Magic 2 с более мощным чипом Snapdragon 845. Помимо этого, устройство будет оснащено дополнительными клавишами, которые расположатся на боковых панелях.Другой информации о Nubia Red Magic 2 пока нет, она появится после премьеры новинки. Пользователи не исключают, что геймерский смартфон оснастят 8 Гбайт оперативной памяти и более емкой аккумуляторной батареей.