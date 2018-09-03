Обнаруженная уязвимость в ОС Android позволяет отслеживать данные пользователя

Очередная уязвимость дает хакерам возможность перехватывать информацию о смартфоне, который работает под управлением Android. Используя вредоносное программное обеспечение, злоумышленники не только отслеживают девайс, но и узнают точный IP-адрес, а так же DNS-сервер и сеть Wi-Fi. Разработчиками Google ошибка в системе безопасности уже исправлена на устройствах, работающих с версией Android Pie. Но она доступна только для 0,1% пользователей.Как рассказали эксперты, в самой американской компании не спешат устранять уязвимость, обнаруженную специалистами. В настоящее время под угрозой находится безопасность большинства Android-аппаратов. От представителей Google никаких комментариев нет.