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Обнаруженная уязвимость в ОС Android позволяет отслеживать данные пользователя

Серьезную техническую уязвимость в ОС Android обнаружили эксперты компании Nightwatch Cybersecurity, она позволяет отследить содержимое любого смартфона. Наиболее защищенными гаджетами оказались модели, на которых установлена версия Pie.

Обнаруженная уязвимость в ОС Android позволяет отслеживать данные пользователя


Очередная уязвимость дает хакерам возможность перехватывать информацию о смартфоне, который работает под управлением Android. Используя вредоносное программное обеспечение, злоумышленники не только отслеживают девайс, но и узнают точный IP-адрес, а так же DNS-сервер и сеть Wi-Fi. Разработчиками Google ошибка в системе безопасности уже исправлена на устройствах, работающих с версией Android Pie. Но она доступна только для 0,1% пользователей.

Как рассказали эксперты, в самой американской компании не спешат устранять уязвимость, обнаруженную специалистами. В настоящее время под угрозой находится безопасность большинства Android-аппаратов. От представителей Google никаких комментариев нет.

 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 19:34
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