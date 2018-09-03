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Во Владимире пропал 13-летний мальчик

В городе Владимире без вести пропал 13-летний мальчик. По полученным данным, подросток вышел из дома 29 августа и не вернулся.

Во Владимире пропал 13-летний мальчик


На данный момент местонахождения мальчика неизвестно. Добровольческий поисково-спасательный отряд во владимирской области под названием «Лиза Алерт» просит местных жителей помочь в поисках 13-летнего подростка. Все приметы без вести пропавшего сообщаются волонтерами на сайте добровольческого отряда.

Также стало известно, что мальчик был одет в красную рубашку в клетку, поверх черной футболки, а также брюки и кеды темного цвета. Тех кто знает место нахождение подростка просят сразу же сообщить в «Лиза Алерт».

 
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Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:50
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