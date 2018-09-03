В Японии стартовала продажа обновлённой версии кроссовера Honda CR-V

Кроссовер Honda CR-V, появившийся в продаже, практически не получил изменений. Внешне новинку можно отличить от предыдущей версии лишь по форме передних фар. Вместо галогеновых противотуманных фонарей конструкторы применили светодиодные полоски. Под капотом внедорожника останутся те же силовые агрегаты, что применялись в прошлой генерации, но уже через два месяца должна увидеть свет гибридная версия транспортного средства. По имеющимся данным, это произойдёт 1 ноября.О том, планируется ли поставка новинки за пределы Японии и ожидать ли кроссовер в России пока не сообщается. Также нет данных о вероятной стоимости автомобиля за пределами родного рынка.