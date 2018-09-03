Ксения Шойгу рассказала о текущих делах проекта «Лига Героев»

В европейских государствах довольно длительное время ведется соответствующая работа, направленная на повышение спроса у молодежи к различным спортивным секциям и соревнованиям.Шойгу указала, что эффективность спроса на различные виды спорта появится только в том случае, если различными организациями будет максимально уплотнен график проведения соответствующих тематических занятий. Если же спортивные соревнования проходят крайне редко, то и заинтересовать молодежь становится невозможной задачей. Что касается «Лиги героев», то данный проект успешно функционирует с 2013 года, когда и начались первые соревнования, вызвавшие огромное количество положительных оценок экспертов.Одним из первых мероприятий в рамках созданного проекта следуют выделить соревнование, которое состоялось в «Российском университете Спецназа» на территории Чеченской Республики. Сразу после проведенного спортивного праздника гости и эксперты подчеркнули огромную зрелищность, которую не могли продемонстрировать остальные даже более крупные по количеству участников события. Также следует выделить огромную помощь со стороны РОФ им. Ахмата Кадырова, которые выделили внушительные суммы, которые в дальнейшем использовались для формирования призового фонда. Отметим, за первое место победитель получил новый отечественный автомобиль, тогда как остальные участники также могли рассчитывать на внушительные денежные призы.Наличие медицинской справки и возраст от 18 лет – это единственные требования для потенциальных участников «Гонки героев», которые в дальнейшем смогли состязаться с другими активными гражданами. Однако это далеко не единственное соревнование, которое проходит в рамках проекта «Лига героев» под управлением Ксении Шойгу.Сооснователь организации также поделилась своим знакомством с миром спорта. Ей изначально нравился бег, к которому она привлекла родственников, однако чуть позже эта идея привела к нынешним массовым мероприятиям.