АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Huawei Mate 20 показался на новых рендерах в двух цветовых вариантах
EUR 79.50 USD 68.04
Курс валют на 01.09.2018

Ксения Шойгу рассказала о текущих делах проекта «Лига Героев»

Одна из основателей известного спортивного проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу поделилась с журналистами некоторыми тезисами, связанными с существенным обострением внимания молодежи к различным занятиям спортивного характера. Кроме того, по мнению руководителя проекта, данная работа может привести к существенному повышению престижности различных соревнований, которые становятся значительно популярнее.
Ксения Шойгу рассказала о текущих делах проекта «Лига Героев»

В европейских государствах довольно длительное время ведется соответствующая работа, направленная на повышение спроса у молодежи к различным спортивным секциям и соревнованиям.

Шойгу указала, что эффективность спроса на различные виды спорта появится только в том случае, если различными организациями будет максимально уплотнен график проведения соответствующих тематических занятий. Если же спортивные соревнования проходят крайне редко, то и заинтересовать молодежь становится невозможной задачей. Что касается «Лиги героев», то данный проект успешно функционирует с 2013 года, когда и начались первые соревнования, вызвавшие огромное количество положительных оценок экспертов.
Шойгу Ксения рассказала об игре

Одним из первых мероприятий в рамках созданного проекта следуют выделить соревнование, которое состоялось в «Российском университете Спецназа» на территории Чеченской Республики. Сразу после проведенного спортивного праздника гости и эксперты подчеркнули огромную зрелищность, которую не могли продемонстрировать остальные даже более крупные по количеству участников события. Также следует выделить огромную помощь со стороны РОФ им. Ахмата Кадырова, которые выделили внушительные суммы, которые в дальнейшем использовались для формирования призового фонда. Отметим, за первое место победитель получил новый отечественный автомобиль, тогда как остальные участники также могли рассчитывать на внушительные денежные призы.

Наличие медицинской справки и возраст от 18 лет – это единственные требования для потенциальных участников «Гонки героев», которые в дальнейшем смогли состязаться с другими активными гражданами. Однако это далеко не единственное соревнование, которое проходит в рамках проекта «Лига героев» под управлением Ксении Шойгу.

Сооснователь организации также поделилась своим знакомством с миром спорта. Ей изначально нравился бег, к которому она привлекла родственников, однако чуть позже эта идея привела к нынешним массовым мероприятиям.


 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:35
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
София Ротару опубликовала архивное фото с Аллой
Алена Савкина решительно настроена дать будущему
В Подмосковье 6-летний ребёнок утонул во время
Ученые создадут виртуальную модель античного
Конспирологи нашли в Антарктиде ровный ряд
Обнаруженная уязвимость в ОС Android позволяет
Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 прошёл тестирование 5G
Ирина Пинчук о приставаниях к Владу Кадони: «За
В Японии стартовала продажа обновлённой версии
В Египте найдена деревня древнее самых древних
Юлия Меньшова опубликовала редкие кадры съемок
Во Владимире пропал 13-летний мальчик
Издание "Медуза" могут признать иноагентом СМИ и
Ксения Шойгу рассказала о текущих делах проекта
Ксения Бородина страдает от сильных головных болей
Оксана Ряска призналась, что подверглась
Уфологи: НЛО вывели из строя электроприборы в США
Анастасия Волочкова надела на школьную линейку
Уфологи нашли на Марсе древнее ископаемое и
Ольгу Орлову раскритиковали за предвзятое
Эксперты представили ТОП-10 популярных пикапов
Ученые показали на видео вспышки заряженных
Пять главных невест «Дом-2» в ожидании свадьбы
Подписчики: У Евгении Феофилактовой начался
Эксперты: Биткоин подорожает до 8 тысяч долларов
Зрители «Дома-2» похвалили Ксению Бородину за
Учёные: Нибиру окружит Землю большой сеткой
Эксперты составили ТОП-3 лучших кроссоверов на
Хейтеры: Карьера Ольги Бузовой рушится - ее
Артем Сорока в женском наряде станцевал под песню
Просмотреть все новости