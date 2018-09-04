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Эксперты составили список новых смартфонов с двойной камерой ценой до 200 долларов

Во многих смартфонах начали использовать двойные камеры. Сейчас эксперты составили список тех, которые недавно презентовали и чья цена не превышает 200 долларов.

Эксперты составили список новых смартфонов с двойной камерой ценой до 200 долларов


Xiaomi Redmi Note 5 Pro предлагает двухканальную камеру в 12+5-мегапикселей, которая имеет однотональную светодиодную вспышку. Также у нее есть распознавание лиц. Смартфон оснащен 20-мегапиксельным передним датчиком, а его цена 210 долларов.

Эксперты составили список новых смартфонов с двойной камерой ценой до 200 долларов


Недавно запущенный в продажу Realme 2 стал новой версией Realme 1, которая была представлена публике в мае. Но новинка поставляется с двойной горизонтальной камерой сзади в 13-мегапикселей. Оценен Realme 2 в 125 долларов.

Эксперты составили список новых смартфонов с двойной камерой ценой до 200 долларов


Honor 9N предлагает двухдюймовые датчики на 13+2 мегапикселей на задней панели. Камеры нового смартфона также поддерживаются светодиодным модулем вспышки, который при съемке с низким освещением делает снимки лучше. Цена новинки 170 долларов.

Эксперты составили список новых смартфонов с двойной камерой ценой до 200 долларов


Asus Zenfone Max Pro M1 оснащен 16+5-мегапиксельной камерой, которая поддерживаются светодиодной вспышкой и автофокусом. Возможность записи видео включают поддержку 4K и ролики 1080p, снятые со скоростью 30/60 кадров в секунду. Цена новинки 155 долларов.

 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 06:41
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