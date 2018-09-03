Оксана Ряска призналась, что подверглась нападению маньяка и ей чудом удалось выжить

«Я вцепилась ему в глаза и горло ногтями, старалась отбиться, чуть не задушила. Сработал инстинкт самосохранения. Я сняла каблук и начала бить лобовое стекло, тем самым спасла себе жизнь. Еще бы минута и маньяк убил бы меня или изнасиловал. В тот момент понимала – сейчас либо я, либо меня», - призналась Ряска.

По мнению фанатов реалити-шоу, Оксану давно уже следует отправить за ворота, ведь она смотрится нелепо среди молодых девушек и привлекает к себе внимание только интригами или историями из жизни. Так, к примеру, несколько дней назад она поведала о том, что подверглась нападению маньяка и ей чудом удалось выбраться и остаться живой.Стоит отметить, что поклонники посочувствовали ей, ведь ей пришлось пережить настоящий ужас. Но нашлись и те пользователи Сети, кто уверен, что история участницы ни что иное как выдумка, причем совсем неправдоподобная.