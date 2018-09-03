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Издание "Медуза" могут признать иноагентом СМИ и закрыть

Уже в скором времени издание "Медуза" может прекратить своё вещание на территории России. Редакцию могут признать иноагентом СМИ, и закрыть, так как она получает финансирование из-за границы. Об этом сообщается на сайте "ПолитЭксперт".

Издание "Медуза" могут признать иноагентом СМИ и закрыть


Как выяснилось, издание "Медуза" получает финансирование из-за границы, что отражается косвенно, в том числе и в налоговых отчётах. По словам Александра Малькевича, первого заместителя председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Российской Федерации, за 2017 год редакция, зарегистрированная в Латвии, заработала в качестве прибыли всего 976 евро, сумма же задолженности превышает 1,4 миллиона евро. В связи с этим возникает вопрос, на что она существует и как оплачиваются счета. Как оказалось, необходимые средства издание черпает из благотворительных фондов, дружественных или подчиняющихся Джорджу Соросу. Профессионалы из его организаций проводят корректировку рабочего процесса, строго контролируя готовые материалы, называя их "абсолютно демократическими".

Чиновник считает, необходимо доработать имеющееся законодательство по иноагентам СМИ, дабы пресечь распространение зарубежных изданий на территории России. Сейчас в РФ действует слишком лояльный закон, позволяющий многим изданиям продолжать свою деятельность. При этом многие, в частности и "Медуза", полностью базируются за пределами страны, набирают штат из иностранных журналистов и публикуют статьи, написанные в интересах западных влиятельных групп. Тем не менее, уже завтра экспертное общество общественной палаты намерено обсудить способы борьбы со сложившейся ситуацией.

 
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Политика
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:36
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