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Уфологи: НЛО вывели из строя электроприборы в США

Уфологи американской организации, именуемой как Mutual UFO Network, заявили, что на днях зафиксировали аномальный случай, аномальный случай, когда НЛО вывели электроприборы из строя. Учёные отметили, что такое происходит очень редко.

Уфологи: НЛО вывели из строя электроприборы в США


По словам охотников за НЛО, на территории Соединённых Штатов пролетели три НЛО, внешне похожие на огромные облака, обладающие круглой формой. По словам очевидцев этого события, когда они начали на видео снимать загадочные объекты в небе, все электроприборы внезапно перестали работать, включая смартфоны, а также зарядные устройства.



Жители США смогли сделать только фотографии. По словам уфологов, мощные неопознанные летающие объекты могут обладать такими способностями, однако это происходит очень редко.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:18
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