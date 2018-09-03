Юлия Меньшова опубликовала редкие кадры съемок популярного сериала

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) 1 Сен 2018 в 2:49 PDT

Опубликованные актрисой фотографии сделаны в ходе работы над продолжением полюбившегося миллионами россиян сериала «Между нами девочками». Юлия Меньшова делает на съемках УЗИ, при этом рядом находится удивленный герой возлюбленной. Как призналась сама артистка, она обожает фотографии со съемок, подобного содержания.Некоторые подписчики Юлии Меньшовой уже решили, что их любимой артисткой принято решение поддержать беби-бум, который уже отмечен по стране. Но откровения актрисы поставили все на свои места. Поклонники ждут новых серий полюбившегося сериала и благодарны Юлии за душевное кино.