Анастасия Волочкова надела на школьную линейку дочери платье с откровенным разрезом

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 3 Сен 2018 в 1:18 PDT

Анастасия Волочкова сопроводила свою дочь, перешедшую в седьмой класс, на школьную линейку, где устроила настоящий фурор своим внешним видом. На этот раз знаменитость отличилась, надев слишком откровенное для школьного мероприятия платье. Оно имело длину до пят, но при этом очень высокий разрез. Кроме того, декольте также оказалось немаленьким. Хозяйка аккаунта написала, что рада за Ариадну и переживает, как будто сама пришла на линейку.Фанаты, как это часто бывает, разделились на две противоборствующие группы и принялись обсуждать, позволительно ли носить такие наряды на территории учебных заведений. Дебаты пользователей Сети так и не позволили установить истину, но публикация танцовщицы продолжает уверенно набирать одобрительные лайки и комплименты.