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Ольгу Орлову раскритиковали за предвзятое отношение к Ольге Рапунцель и Дмитрию Дмитренко

Участница телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель и ее муж Дмитрий Дмитренко продолжают оставаться главными объектами критики и насмешек со стороны зрителей, даже несмотря на то, что они уже не называют себя «брендами», а стараются быть образцовыми супругами и родителями.

Ольгу Орлову раскритиковали за предвзятое отношение к Ольге Рапунцель и Дмитрию Дмитренко


Причем издеваются над ребятами не только многие фанаты реалити-шоу, но и некоторые участники, и даже ведущие. Поэтому поклонникам Оли и Димы приходится часто за них заступаться. Так, несколько недель назад после конфликта с коллективом и ведущими, возлюбленные едва не оставили периметр, но благодаря иммунитету, который вытащила Алена Савкина, они остались на Поляне.

Тогда Ольга Орлова критиковала родителей за то, что они поздно встают с постели, оставляя свою дочь на Татьяну Владимировну, не общаются с остальными участниками и ведут себя по отношению к ним слишком высокомерно. Оля и Дима в свою очередь утверждали, что это вранье. И теперь, когда они сохранили за собой статус героев «Дома-2», Орлова решила доказать зрителям, что она была права, а заодно и поставить супругов на место, которые осмелились обвинить ее в клевете.

Ольгу Орлову раскритиковали за предвзятое отношение к Ольге Рапунцель и Дмитрию Дмитренко


На днях в эфире показали сюжет, как ведущая наведалась в комнату к Рапунцель и Дмитренко, когда на часах давно уже пробил полдень, и застала их врасплох, ведь те мирно спали в своей постели, в то время как Татьяна Владимировна готовила обед и одновременно играла с внучкой.

Орлова дождалась, пока новоиспеченные родители поднимутся, отчитала за то, что они так долго спали, а после со спокойной душой отправилась проводить теты с остальными своими подопечными. И зрителям такое отношение ведущей к супругам совсем не понравилось.

В социальных сетях поклонники стали критиковать Олю за то, что она имеет личную неприязнь к Оле и Диме, а потому никак не может оставить их в покое. Они также напомнили, что в свое время Блюменкранцы и Гобозовы тоже спали до обеда, но к ним не было такого особого внимания со стороны ведущих и отношение было совсем другое.

 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:26
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