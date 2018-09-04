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Hyundai планирует расширить SUV-линейку версией Hyundai ix35

Корейский автогигант собирается расширить новым кроссовером свою SUV-линейку. На фото попал только прототип будущей версии Hyundai ix35, который появился на рынке КНР немного меньше года назад.

Hyundai планирует расширить SUV-линейку версией Hyundai ix35


Среди нововведений следует отметить растянутый кузов Hyundai ix35. Это говорит о готовящейся премьере семиместного авто. Модель ix35 не получит трёхрядную версию. Таким образом, к выходу готовится абсолютно новая версия кросса. «Паркетник» Hyundai ix35 имеет следующие габариты: 4 435/1 850/1 680 мм. При этом колесная база авто составляет 2 640 мм. Транспортное средство создали на базе предшественника первой генерации. Авто под капотом имеет двухлитровый мотор на 160 лошадиных сил. Доступны также вариации с полным и передним приводом. В КНР стоимость кроссовера начинается от 1,195 миллионов рублей.

Скорее всего, новое транспортное средство от Hyundai не выйдет за пределы Китая и будет реализовываться только на территории Азии. Не следует забывать, что вскоре компания готова будет выпустить на автомобильный международный рынок несколько прочих внедорожников.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:01
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