Hyundai планирует расширить SUV-линейку версией Hyundai ix35

Среди нововведений следует отметить растянутый кузов Hyundai ix35. Это говорит о готовящейся премьере семиместного авто. Модель ix35 не получит трёхрядную версию. Таким образом, к выходу готовится абсолютно новая версия кросса. «Паркетник» Hyundai ix35 имеет следующие габариты: 4 435/1 850/1 680 мм. При этом колесная база авто составляет 2 640 мм. Транспортное средство создали на базе предшественника первой генерации. Авто под капотом имеет двухлитровый мотор на 160 лошадиных сил. Доступны также вариации с полным и передним приводом. В КНР стоимость кроссовера начинается от 1,195 миллионов рублей.Скорее всего, новое транспортное средство от Hyundai не выйдет за пределы Китая и будет реализовываться только на территории Азии. Не следует забывать, что вскоре компания готова будет выпустить на автомобильный международный рынок несколько прочих внедорожников.