Hyundai планирует расширить SUV-линейку версией Hyundai ix35
Корейский автогигант собирается расширить новым кроссовером свою SUV-линейку. На фото попал только прототип будущей версии Hyundai ix35, который появился на рынке КНР немного меньше года назад.
Среди нововведений следует отметить растянутый кузов Hyundai ix35. Это говорит о готовящейся премьере семиместного авто. Модель ix35 не получит трёхрядную версию. Таким образом, к выходу готовится абсолютно новая версия кросса. «Паркетник» Hyundai ix35 имеет следующие габариты: 4 435/1 850/1 680 мм. При этом колесная база авто составляет 2 640 мм. Транспортное средство создали на базе предшественника первой генерации. Авто под капотом имеет двухлитровый мотор на 160 лошадиных сил. Доступны также вариации с полным и передним приводом. В КНР стоимость кроссовера начинается от 1,195 миллионов рублей.
Скорее всего, новое транспортное средство от Hyundai не выйдет за пределы Китая и будет реализовываться только на территории Азии. Не следует забывать, что вскоре компания готова будет выпустить на автомобильный международный рынок несколько прочих внедорожников.
Среди нововведений следует отметить растянутый кузов Hyundai ix35. Это говорит о готовящейся премьере семиместного авто. Модель ix35 не получит трёхрядную версию. Таким образом, к выходу готовится абсолютно новая версия кросса. «Паркетник» Hyundai ix35 имеет следующие габариты: 4 435/1 850/1 680 мм. При этом колесная база авто составляет 2 640 мм. Транспортное средство создали на базе предшественника первой генерации. Авто под капотом имеет двухлитровый мотор на 160 лошадиных сил. Доступны также вариации с полным и передним приводом. В КНР стоимость кроссовера начинается от 1,195 миллионов рублей.
Скорее всего, новое транспортное средство от Hyundai не выйдет за пределы Китая и будет реализовываться только на территории Азии. Не следует забывать, что вскоре компания готова будет выпустить на автомобильный международный рынок несколько прочих внедорожников.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:01