Анна Седокова шокировала фанатов практически голыми ягодицами на снимке с сыном

Певица является весьма активным пользователем социальных сетей и постоянно радует подписчиков фотографиями и видео. Также Анна Седокова не скрывает личную жизнь от своих фанатов. Поклонники знают, что на данный момент исполнительница отдыхает вместе с маленьким сыном Гектором в Калифорнии, где проводит время на пляже в купальнике. Совсем недавно знаменитость показала фанатам несколько снимков с наследником, на фото ягодицы Анны Седоковой видны крупным планом.Подписчики певицы разделились на два лагеря. Одни считают, что подобные снимки с малышом не допустимыми и осуждают знаменитость за слишком откровенные кадры. А другие не видят на фото ничего предосудительного и хвалят исполнительницу за шикарные формы.