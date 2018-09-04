АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Huawei Mate 20 показался на новых рендерах в двух цветовых вариантах
EUR 78.64 USD 67.74
Курс валют на 04.09.2018

Анна Седокова шокировала фанатов практически голыми ягодицами на снимке с сыном

Анна Седокова опубликовала в Instagram новый снимок со своим сыном. Многие подписчики певицы были шокированы увидев, что на фото она показала практически обнаженные ягодицы.

Анна Седокова шокировала фанатов практически голыми ягодицами на снимке с сыном


Певица является весьма активным пользователем социальных сетей и постоянно радует подписчиков фотографиями и видео. Также Анна Седокова не скрывает личную жизнь от своих фанатов. Поклонники знают, что на данный момент исполнительница отдыхает вместе с маленьким сыном Гектором в Калифорнии, где проводит время на пляже в купальнике. Совсем недавно знаменитость показала фанатам несколько снимков с наследником, на фото ягодицы Анны Седоковой видны крупным планом.

Анна Седокова шокировала фанатов практически голыми ягодицами на снимке с сыном


Подписчики певицы разделились на два лагеря. Одни считают, что подобные снимки с малышом не допустимыми и осуждают знаменитость за слишком откровенные кадры. А другие не видят на фото ничего предосудительного и хвалят исполнительницу за шикарные формы.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 06:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Помогать конкретным людям полезно для
Анна Седокова шокировала фанатов практически
Гость из далекого будущего вернулся за
Егор Крид мечтает уехать на море с любимой
Компания OnePlus собирается анонсировать новый
Hyundai планирует расширить SUV-линейку версией
Ученые поделились восьмью признаками болезни
Лолита Милявская села на жесткую диету из-за
Эксперты проанализировали возможности и
Lifan планирует удивить россиян новой моделью
Физики создали каплю самой чистой воды на Земле
Алексей Панин в женском белье призвал на помощь
Motorola презентовала новый смартфон версии P30
Ученые: Стакан молока с утра может снизить
Эксперты протестировали кроссовер 2018 года Jeep
Альбина Джанабаева показала архивный снимок «ВИА
Кроссовер Chery Exeed TX выйдет в продажу в 2020
Лера Кудрявцева решила нанять няню своей
Эксперты назвали самые ожидаемые смартфоны в
В Египте обнаружены два каменных изображения с
Рита Дакота продолжает строить планы мести Владу
Эксперты составили ТОП-10 популярных минивэнов
Астрономы: Комета Джакобини-Циннера представляет
Новый смартфон от Xiaomi POCO F1 сравнили с Орро
София Ротару опубликовала архивное фото с Аллой
Алена Савкина решительно настроена дать будущему
В Подмосковье 6-летний ребёнок утонул во время
Ученые создадут виртуальную модель античного
Конспирологи нашли в Антарктиде ровный ряд
Обнаруженная уязвимость в ОС Android позволяет
Просмотреть все новости