Уфологи нашли на Марсе древнее ископаемое и инопланетную статую

Конспирологи, считающие, что правительство скрывает от населения факты существования инопланетян, получили в распоряжение новые доказательства своей правоты. Исследуя фотографии, сделанные марсоходом, они заметили на них необычные предметы, оказавшиеся впоследствии каменной статуей и древним существом, превратившимся в ископаемое. Данная находка сейчас всё ещё не изучена полностью. Эксперты пытаются разобрать детали загадочных артефактов. На этот час удалось установить, что статуя высечена из скальной породы и изображает голову некоего существа.Нет сомнений, сама она появиться на поверхности пустынной планеты не могла. Кроме того, рядом с ней расположены останки неизвестного существа. По мнению профессионалов, речь может идти о моллюске, окаменевшем несколько миллионов лет назад. Его тело имеет круглую форму с прикреплённой частью тела в виде квадрата.Фотографии уже стали доступны для всех желающих. Многие благодарят уфологов за проделанную работу, так как они доказывают существование жизни на Марсе не только в виде животных, но и разумных существ, способных творить предметы искусства или и религиозного поклонения. Тем не менее, не все верят в подлинность открытия. По их мнению его сфабриковали, используя фотошоп.