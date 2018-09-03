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Уфологи нашли на Марсе древнее ископаемое и инопланетную статую

Независимые учёные рассказали о новом важном открытии на Марсе. Они продемонстрировали древнее ископаемое и инопланетную статую, высеченную из камня.

Уфологи нашли на Марсе древнее ископаемое и инопланетную статую


Конспирологи, считающие, что правительство скрывает от населения факты существования инопланетян, получили в распоряжение новые доказательства своей правоты. Исследуя фотографии, сделанные марсоходом, они заметили на них необычные предметы, оказавшиеся впоследствии каменной статуей и древним существом, превратившимся в ископаемое. Данная находка сейчас всё ещё не изучена полностью. Эксперты пытаются разобрать детали загадочных артефактов. На этот час удалось установить, что статуя высечена из скальной породы и изображает голову некоего существа.

Нет сомнений, сама она появиться на поверхности пустынной планеты не могла. Кроме того, рядом с ней расположены останки неизвестного существа. По мнению профессионалов, речь может идти о моллюске, окаменевшем несколько миллионов лет назад. Его тело имеет круглую форму с прикреплённой частью тела в виде квадрата.

Фотографии уже стали доступны для всех желающих. Многие благодарят уфологов за проделанную работу, так как они доказывают существование жизни на Марсе не только в виде животных, но и разумных существ, способных творить предметы искусства или и религиозного поклонения. Тем не менее, не все верят в подлинность открытия. По их мнению его сфабриковали, используя фотошоп.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 17:42
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