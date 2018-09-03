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Эксперты представили ТОП-10 популярных пикапов мирового рынка

Эксперты проанализировали мировой рынок пикапов за первое полугодие, в результате чего был составлен ТОП-10 наиболее популярных авто данного класса. Первое место достойно занял Ford F-Series, тираж которого составил более 536 тысяч экземпляров.

Эксперты представили ТОП-10 популярных пикапов мирового рынка


Высокую планку рейтинга лидер ТОП-10 удерживает уже длительное время, о чем свидетельствует прирост продаж 3,2%. Второе место представленного рейтинга отведено модели Chevrolet Silverado, купили которую более 323 тысяч водителей, эти данные превысили на 8,9% прошлогодние показатели. Закрывает первую тройку лидеров транспортное средство Ram Pick-Up. Производителю удалось реализовать 283,6 тысяч единиц данной модели.

На четвертом и пятом месте ТОП-10 расположились пикапы Toyota Hilux и Isuzu D-Max. Автомобилями продемонстрирована достаточно положительная динамика на мировом рынке за 6 месяцев. Шестая и седьмая позиция занята Ford Ranger и Toyota Tacoma. Последние места распределились между моделями GMC Sierra, Chevrolet Colorado, а также Toyota Tundra.

 
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 17:06
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