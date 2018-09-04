Егор Крид мечтает уехать на море с любимой девушкой

Неоднократно бывший участник проекта «Холостяк» признавался, что окружающие видят в нем именно знаменитость, а не обычного человека. В недавнем посте Крид признался, что его часто посещают мысли об удалении аккаунта в Instagram, ведь ему не нравится читать негативные комментарии и ненужные информации. Голова знаменитого человека на 100% забита делами, а здесь приходится заходить еще в социальные сети.Постоянно фолловеры пишут Криду, что с ним что-то не так: прически, брови, татуировки, одежда. Артист дал понять, что не нуждается ни в каких советах. Он сам решит, как жить, как выглядеть, какую музыку писать.Порой рэпер не понимает, на что люди тратят время, тем ли они вообще занимаются. Певец поделился, что одна из его знакомых продала все, что у нее было в РФ, и отправилась жить на Бали. В течение 15-ти лет она просыпается счастливым человеком, катается на серфе, ловя волну.В целом Крид благодарит Бога за все то, что имеет, свою семью, музыку, поклонников. В профессии артиста, по его мнению, есть масса минусов, которые порой превышают по количество плюсы, но он знает, что делает.