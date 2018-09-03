Подписчики: У Евгении Феофилактовой начался кризис в отношениях с ее мужчиной
В отличии от своего бывшего мужа Антона Гусева, экс-участница телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова долгое время не вступала в новые романтические отношения. Однако на данный момент с личной жизнью у нее все хорошо, ведь уже почти год как она счастлива с другим мужчиной, хоть и не спешит показывать его публике.
Стоит отметить, что роман, судя по рассказам самой девушки, складывался вполне удачно. Пару недель назад возлюбленные побывали на совместном отдыхе в Турции, а после приобрели квартиру в Москве, где теперь делают ремонт. Но недавно, читая посты Жени в Instagram, фолловеры пришли к выводу, что у молодых людей начался кризис в отношениях. Так, несколько дней назад Феофилактова фактически призналась подписчикам в том, что ее семейная и интимная жизнь стала очень скучной, ведь она поинтересовалась, как ее фанатки вносят разнообразие.
Пользователи Сети сразу заподозрили что-то неладное, а потому начали интересоваться у Жени, все ли хорошо у нее на личном фронте. Причем та не стала отмалчиваться и ответила, что вопрос был задан исключительно из интереса и что у нее все прекрасно в отношениях с избранником.
Стоит отметить, что роман, судя по рассказам самой девушки, складывался вполне удачно. Пару недель назад возлюбленные побывали на совместном отдыхе в Турции, а после приобрели квартиру в Москве, где теперь делают ремонт. Но недавно, читая посты Жени в Instagram, фолловеры пришли к выводу, что у молодых людей начался кризис в отношениях. Так, несколько дней назад Феофилактова фактически призналась подписчикам в том, что ее семейная и интимная жизнь стала очень скучной, ведь она поинтересовалась, как ее фанатки вносят разнообразие.
«Может это романтики, сюрпризы, возможно в интимном плане как-то удивляете? Или же ваша жизнь превратилась в рутину?.. Просто жизнь такая невероятная штука! Хочется жить, как говорится «на всю катушку», «дышать полной грудью». Что скажете?!», - написала она.
Пользователи Сети сразу заподозрили что-то неладное, а потому начали интересоваться у Жени, все ли хорошо у нее на личном фронте. Причем та не стала отмалчиваться и ответила, что вопрос был задан исключительно из интереса и что у нее все прекрасно в отношениях с избранником.
ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:22