АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Huawei Mate 20 показался на новых рендерах в двух цветовых вариантах
EUR 78.64 USD 67.74
Курс валют на 04.09.2018

Lifan планирует удивить россиян новой моделью кроссовера

Новый кроссовер планирует привезти Lifan в Россию. Только это будет не большой семиместный X80, который уже представили в ходе проведения Московского международного автосалона.

Lifan планирует удивить россиян новой моделью кроссовера


Как сообщили представители марки, сейчас только рассматривается появление на рынке России кроссовера X80. Сложность в том, что автомобиль будет слишком дорогим, в данном случае принято решение проработать вопрос ценообразования. В настоящее время обсуждается вывод на российский рынок совершенно другой модели. Только о потенциальной новинке подробностей нет.

Также отмечается, что в модельном ряду Lifan нет неизвестных нашим автолюбителям кроссоверов, как и нет какой-либо информации о потенциальных новинках. За несколько лет СМИ Поднебесной сообщали о двух концептах, но анонсированный еще в 2017 году Pengfei стал моделью X70, а представленный в 2015-м в Шанхае субкомпакт X40 так и не добрался до конвейера.

Следует напомнить, что сейчас Lifan предлагает в России кроссоверы X70, X60, а также семиместный Myway, седан Solano и приподнятый хэтчбек X50.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 02:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые поделились восьмью признаками болезни
Лолита Милявская села на жесткую диету из-за
Эксперты проанализировали возможности и
Lifan планирует удивить россиян новой моделью
Физики создали каплю самой чистой воды на Земле
Алексей Панин в женском белье призвал на помощь
Motorola презентовала новый смартфон версии P30
Ученые: Стакан молока с утра может снизить
Эксперты протестировали кроссовер 2018 года Jeep
Альбина Джанабаева показала архивный снимок «ВИА
Кроссовер Chery Exeed TX выйдет в продажу в 2020
Лера Кудрявцева решила нанять няню своей
Эксперты назвали самые ожидаемые смартфоны в
В Египте обнаружены два каменных изображения с
Рита Дакота продолжает строить планы мести Владу
Эксперты составили ТОП-10 популярных минивэнов
Астрономы: Комета Джакобини-Циннера представляет
Новый смартфон от Xiaomi POCO F1 сравнили с Орро
София Ротару опубликовала архивное фото с Аллой
Алена Савкина решительно настроена дать будущему
В Подмосковье 6-летний ребёнок утонул во время
Ученые создадут виртуальную модель античного
Конспирологи нашли в Антарктиде ровный ряд
Обнаруженная уязвимость в ОС Android позволяет
Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 прошёл тестирование 5G
Ирина Пинчук о приставаниях к Владу Кадони: «За
В Японии стартовала продажа обновлённой версии
В Египте найдена деревня древнее самых древних
Юлия Меньшова опубликовала редкие кадры съемок
Во Владимире пропал 13-летний мальчик
Просмотреть все новости