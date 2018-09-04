Lifan планирует удивить россиян новой моделью кроссовера

Как сообщили представители марки, сейчас только рассматривается появление на рынке России кроссовера X80. Сложность в том, что автомобиль будет слишком дорогим, в данном случае принято решение проработать вопрос ценообразования. В настоящее время обсуждается вывод на российский рынок совершенно другой модели. Только о потенциальной новинке подробностей нет.Также отмечается, что в модельном ряду Lifan нет неизвестных нашим автолюбителям кроссоверов, как и нет какой-либо информации о потенциальных новинках. За несколько лет СМИ Поднебесной сообщали о двух концептах, но анонсированный еще в 2017 году Pengfei стал моделью X70, а представленный в 2015-м в Шанхае субкомпакт X40 так и не добрался до конвейера.Следует напомнить, что сейчас Lifan предлагает в России кроссоверы X70, X60, а также семиместный Myway, седан Solano и приподнятый хэтчбек X50.