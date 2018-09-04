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Гость из далекого будущего вернулся за обнаруженными внутри китайской гробницы часами

Загадочный мужчина заявил, что является гостем из далекого будущего, а также, что часы, обнаруженные внутри 400-летней гробницы в Китае, принадлежат ему.

Гость из далекого будущего вернулся за обнаруженными внутри китайской гробницы часами


Имени своего путешественник во времени не сказал, зато поделился информацией о будущем. По его словам, он является членом особого отряда в подчинении у крупной организации будущего – Глобус. Цель организации создать гибридные виды животных по приказу правительства Великобритании. Также мужчина утверждает, что был в древней Армении и Китае времен Второй мировой войны. В Китае же он и обронил свои часы в промежутке между 16 и 17 веками и просит их вернуть.

Вышеупомянутые часы в 2008 году нашли в Китайской гробнице. Находка заставляет поверить в возможность путешествий во времени. Устройство выглядит как перстень с циферблатом по центру. На обратной же стороне его надпись, которая переводится как “Сделано в Швейцарии”. Мужчина, именующий себя его владельцем, обещает поделиться шокирующей информацией, если кольцо ему вернут.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 05:31
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