Гость из далекого будущего вернулся за обнаруженными внутри китайской гробницы часами

Имени своего путешественник во времени не сказал, зато поделился информацией о будущем. По его словам, он является членом особого отряда в подчинении у крупной организации будущего – Глобус. Цель организации создать гибридные виды животных по приказу правительства Великобритании. Также мужчина утверждает, что был в древней Армении и Китае времен Второй мировой войны. В Китае же он и обронил свои часы в промежутке между 16 и 17 веками и просит их вернуть.Вышеупомянутые часы в 2008 году нашли в Китайской гробнице. Находка заставляет поверить в возможность путешествий во времени. Устройство выглядит как перстень с циферблатом по центру. На обратной же стороне его надпись, которая переводится как “Сделано в Швейцарии”. Мужчина, именующий себя его владельцем, обещает поделиться шокирующей информацией, если кольцо ему вернут.