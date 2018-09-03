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Зрители «Дома-2» похвалили Ксению Бородину за внешний вид Александры Черно

Многие зрители телепроекта «Дом-2» считали перезагрузку Александры Черно полным провалом. Они не переставали отмечать, что девушка не только не смогла избавиться от лишнего веса, но и не изменила своего поведения, хотя с ней работало несколько специалистов.

Зрители «Дома-2» похвалили Ксению Бородину за внешний вид Александры Черно


Стоит отметить, в провале перезагрузки обвиняют не только возлюбленную Иосифа Оганесяна, но и Ксению Бородину. Ведь это именно стала инициатором двухмесячной работы над Сашей и даже пообещала, что будет следить за успехами подопечной. Однако ведущая либо мало старалась, либо оказалась бессильной перед такой упертой барышней как Черно.

Тем не менее, несколько дней назад поклонники реалити-шоу все же взяли свои слова в адрес Ксении обратно. Все дело в том, что Саша опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимок, на котором действительно выглядит настоящей красоткой.

Зрители «Дома-2» похвалили Ксению Бородину за внешний вид Александры Черно


Пользователи похвалили Бородину за настойчивость, а Черно призвали не останавливаться на достигнутом и продолжать улучшать свой внешний вид, поскольку на фотографии она выглядит просто превосходно. Впрочем, хейтеры тоже не отошли в сторонку и высказались по поводу нового фото пышнотелой участницы. По их мнению, Саша никак не изменилась после перезагрузки, а лишь приобрела навыки умелого использования фотошопа.

 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:54
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