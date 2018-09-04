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Ученые поделились восьмью признаками болезни Альцгеймера

Ученые поделились новой информации о болезни Альцгеймера. В частности, были представлены 8 признаков, при обнаружении которых у себя следует обратиться к врачу.

Ученые поделились восьмью признаками болезни Альцгеймера


Несмотря на то, что болезнь Альцгеймера неизлечима на сегодняшний день, при своевременном ее обнаружении можно продлить срок дееспособности больного. На первом месте в списке проблемы с памятью, нелогичный ход мыслей, необходимость переспрашивать элементарные вещи. На втором месте невнимательность и отсутствие пунктуальности. Третье и четвертое место – потеря в пространстве, трудности с ориентированием, а также сложности в поиске вещей, которые лежат в привычных местах. На пятом же месте резкие перемены в настроении, на шестом –стремление к одиночеству. Седьмое место характеризуется бытовыми трудностями, забывчивостью, которая сказывается на повседневной жизни. Замыкает список восьмая позиция – потеря зрения, сложность в распознавании цветов.

Следует помнить, что наличие всего одного или двух совпадений с собственным состоянием - еще не повод для беспокойства, однако, если соответствий более 5, возможно следует принять меры.

 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 03:31
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