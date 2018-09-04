Ученые поделились восьмью признаками болезни Альцгеймера
Ученые поделились новой информации о болезни Альцгеймера. В частности, были представлены 8 признаков, при обнаружении которых у себя следует обратиться к врачу.
Несмотря на то, что болезнь Альцгеймера неизлечима на сегодняшний день, при своевременном ее обнаружении можно продлить срок дееспособности больного. На первом месте в списке проблемы с памятью, нелогичный ход мыслей, необходимость переспрашивать элементарные вещи. На втором месте невнимательность и отсутствие пунктуальности. Третье и четвертое место – потеря в пространстве, трудности с ориентированием, а также сложности в поиске вещей, которые лежат в привычных местах. На пятом же месте резкие перемены в настроении, на шестом –стремление к одиночеству. Седьмое место характеризуется бытовыми трудностями, забывчивостью, которая сказывается на повседневной жизни. Замыкает список восьмая позиция – потеря зрения, сложность в распознавании цветов.
Следует помнить, что наличие всего одного или двух совпадений с собственным состоянием - еще не повод для беспокойства, однако, если соответствий более 5, возможно следует принять меры.
Несмотря на то, что болезнь Альцгеймера неизлечима на сегодняшний день, при своевременном ее обнаружении можно продлить срок дееспособности больного. На первом месте в списке проблемы с памятью, нелогичный ход мыслей, необходимость переспрашивать элементарные вещи. На втором месте невнимательность и отсутствие пунктуальности. Третье и четвертое место – потеря в пространстве, трудности с ориентированием, а также сложности в поиске вещей, которые лежат в привычных местах. На пятом же месте резкие перемены в настроении, на шестом –стремление к одиночеству. Седьмое место характеризуется бытовыми трудностями, забывчивостью, которая сказывается на повседневной жизни. Замыкает список восьмая позиция – потеря зрения, сложность в распознавании цветов.
Следует помнить, что наличие всего одного или двух совпадений с собственным состоянием - еще не повод для беспокойства, однако, если соответствий более 5, возможно следует принять меры.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 03:31