Компания OnePlus собирается анонсировать новый 5G-смартфон

По всей видимости, в этот день представители компании Oppo представят новую версию смартфона, которая станет первым устройством компании Oppo, поддерживающим сети пятого поколения. OnePlus, как и Oppo, Xiaomi, Lenovo, Vivo, а также прочие производители собираются представить 5G-устройства в начале будущего года.Шен Йирен, являющийся вице-президентом Oppo сообщил, что освоение новой технологии 5G проходит довольно хорошо, вследствие этого компания в скором будущем может стать первым производителем, который в следующем году приступит к массовому производству 5G-смартфонов.