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Компания OnePlus собирается анонсировать новый 5G-смартфон

На своей странице в Weibo компания OnePlus объявила, что она собирается в рамках специального мероприятия анонсировать новый 5G-смартфон. Также в сообщении имелось изображение смартфона OnePlus.

Компания OnePlus собирается анонсировать новый 5G-смартфон


По всей видимости, в этот день представители компании Oppo представят новую версию смартфона, которая станет первым устройством компании Oppo, поддерживающим сети пятого поколения. OnePlus, как и Oppo, Xiaomi, Lenovo, Vivo, а также прочие производители собираются представить 5G-устройства в начале будущего года.

Шен Йирен, являющийся вице-президентом Oppo сообщил, что освоение новой технологии 5G проходит довольно хорошо, вследствие этого компания в скором будущем может стать первым производителем, который в следующем году приступит к массовому производству 5G-смартфонов.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:31
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