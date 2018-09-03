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Хейтеры: Карьера Ольги Бузовой рушится - ее концерты отменены уже в 5 городах России

Ни для кого не секрет, что ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова - настоящий трудоголик и за один день она способна сделать столько дел, сколько обычный бы человек не решил и за неделю.

Хейтеры: Карьера Ольги Бузовой рушится - ее концерты отменены уже в 5 городах России


Так, к примеру, девушка разрабатывает новые модели одежды собственного бренда, открывает рестораны и следит за их меню, ходит на съемки реалити-шоу, общается с журналистами и участвует в фотосессиях для различных глянцевых журналов. Также она занимается продвижением именной криптовалюты и конечно же большое количество времени уделяет своей сольной карьере певицы. За последний год знаменитость посетила очень много городов России со своим шоу «Под звуки поцелуев» и гастрольный тур еще не завершен, она продолжает давать концерты по всей стране, чему очень рады ее поклонники.

Однако, несколько дней назад в Сети появилась неприятная новость. По слухам, карьера Ольги начинает рушиться, ведь ее концерты продолжают запрещать. Если раньше только жители Пензы и Тамбова лишись возможности увидеть своего кумира, то сейчас к ним присоединились жители еще трех городов: Ульяновска, Балаково и Саратовской области.

Хейтеры: Карьера Ольги Бузовой рушится - ее концерты отменены уже в 5 городах России


Многие негодуют, ведь Бузова пока не дала никаких комментариев по поводу отмены концертов, а также не объяснила причины, по которым это произошло.

Хейтеры же наоборот не могут сдержать свою радость. По их мнению, многие организаторы отказываются связываться со звездой телестройки из-за того, что она не уважает зрителя, задерживает свой выход на сцену и часто требует к себе особенного отношения. Именно поэтому концерты отменяются и будут отменяться дальше. Они надеются, что совсем скоро Оля вообще уйдет со сцены, займется своей личной жизнью и продолжит обсуждать чужие судьбы на «Доме-2».

 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:01
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