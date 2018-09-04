Лолита Милявская села на жесткую диету из-за серьезного заболевания

Медики посоветовали Лолите тщательно следить за здоровьем, чтобы избежать больших проблем. Как рассказала сама Милявская, ей необходимо есть только все отварное или приготовленное на гриле. Только отварное она терпеть не может, но у нее дома есть гриль, и на нем она будет все готовить.Также рекомендовали врачи певице исключить из рациона соль, чтобы не допустить сбоев в работе почек. Такую диету выдерживать Лолите будет не просто, так как солененькое она очень любит, а совсем недавно на ночь съела много соевого соуса.